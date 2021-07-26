Белорусский самолет подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в Москве (видео)

Борт направлялся в Анталию из Минска, но спустя приблизительно час полета он подал сигнал о тревоге и начал снижение. Один из датчиков вышел из строя.

Самолет белорусских авиалиний Belavia, следующий по маршруту Минск-Анталия, подал сигнал бедствия. Самолет экстренно приземлился в московском аэропорту "Домодедово". Об этом сообщает Интерфакс.

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Boeing-737 подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью. Как оказалось позднее причина заключалась в неисправного датчика давления.

"Самолет "Белавиа", следовавший рейсом B29215 Минск — Анталья, совершил штатную посадку в Домодедово", — передают источники ТАСС в аэропорту.

[ + – ] Маршур самолета

Сообщается, что на борту самолета находилось 197 пассажиров и 7 членов экипажа. После подачи сигнала о бедствии, самолет снизился и сменил свой курс. Первоначально предполагалось, что он приземлится в Воронеже. Но было принято решение лететь в Москву, чтобы выработать топливо.

Как передает РБК, самолет сел в аэропорт в 11:46. Сейчас он находится на месте стоянки, а все пассажиры уже в терминале.

Напомним, 16 июля в России с радаров пропал Ан-28, на борту которого находилось 17 человек. Позднее стало известно, что пилотам удалось посадить самолет "на брюхо".

6 июля на Камчатке при заходе на посадку упал самолет Ан-26. На его борту находилось 28 человек.