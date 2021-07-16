"Помогло мастерство пилотов". Пропавший в России Ан-28 найден (фото)

Самолет с отказавшим двигателем удалось благополучно посадить на брюхо.

Людей и самолет на земле сначала увидели с вертолета Ми-8 МЧС России, который был отправлен на поиски.

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"В 14:36 по МСК самолет найден. С борта Ми-8 обнаружен, видят людей", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

Ранее сообщалось, что пилоты пассажирского самолета Ан-28 после 12:00 по московскому времени (МСК) перестали выходить на связь. На борту воздушного судна сработал аварийный маяк, самолет пропал с радаров через 29 минут после взлета.

Судя по сигналу маяка, самолет находился в глухом лесу. На его поиски послали два спасательных вертолета.

Ан-28 выполнял рейс "Кедровый – Томск", на его борту было 19 человек (сначала сообщили о 17-ти), среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.

По предварительным данным, экипаж принял решение об экстренной посадке из-за отказавшего двигателя. Самолет удалось посадить на открытой площадке, никто из людей на борту не погиб. За ними выслали два вертолета для эвакуации. Пассажиров и экипаж доставят в Томск.

Самолет при посадке получил сильные повреждения, жертв удалось избежать благодаря мастерству пилотов, сообщили спасатели.

[ + – ] Командир Ан-28 Анатолий Прытков

После отказа двигателя пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо, так как на неровной местности использовать шасси было нельзя. Аварийные выходы в самолете при этом остались целыми, и люди смогли покинуть поврежденный самолет, возгорания не последовало.

Потерпевший аварию Ан-28, совершил свой первый полет в 1989 году.

Раньше он находился на службе у киргизского отделения "Аэрофлота", до 1999 года – у "Авиалиний Киргизии", до 2012 года был у компании "Регион Авиа", а потом перешел в авиакомпанию "СиЛА".

Его сертификат летной годности действует до 30 января 2022.

После жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Ранее Фокус сообщал, что на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. Воздушное судно перестало выходить на связь и исчезло с экранов радаров днем 6 июля. Журналисты утверждали, что пилот мог ошибиться при пилотировании в условиях плохой видимости, что привело к авиакатастрофе с жертвами.