"Допомогла майстерність пілотів". Зниклий у Росії Ан-28 знайдено (фото)

Літак з двигуном, що відмовив, вдалося благополучно посадити.

Людей і літак на землі спочатку побачили з вертольота Мі-8 МНС Росії, який був відправлений на пошуки.

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"О 14:36 за київським часом літак знайдений. З борту Мі-8 бачать людей", повідомили в пресслужбі ГУ МНС Росії по Томській області.

Раніше повідомлялося, що пілоти пасажирського літака Ан-28 після 12:00 за московським часом (МСК) перестали виходити на звʼязок. На борту повітряного судна спрацював аварійний маяк, літак пропав з радарів через 29 хвилин після зльоту.

Судячи із сигналу маяка, літак був у глухому лісі. На його пошуки послали два рятувальні вертольоти.

Ан-28 виконував рейс "Кедровий — Томськ", на його борту було 19 осіб (спочатку повідомили про 17), серед яких три члени екіпажу і чотири дитини.

За попередніми даними, екіпаж прийняв рішення про екстрену посадку через відмову двигуна. Літак вдалося посадити на відкритому майданчику, ніхто з людей на борту не загинув. За ними вислали два вертольоти для евакуації. Пасажирів і екіпаж доставлять до Томська.

Літак при посадці отримав сильні пошкодження, жертв вдалося уникнути завдяки майстерності пілотів, повідомили рятувальники.

[ + – ] Командир Ан-28 Анатолій Прудко

Після відмови двигуна пілоти попередили пасажирів про підготовку до аварійної посадки і змогли посадити літак, адже на нерівній місцевості використовувати шасі було не можна. Аварійні виходи в літаку при цьому залишилися цілими, і люди змогли покинути пошкоджений літак, загоряння не було.

Потерпілий Ан-28 здійснив свій перший політ у 1989 році.

Раніше він перебував на службі в киргизького відділення "Аерофлоту", до 1999 року — в "Авіаліній Киргизії", до 2012 року був у компанії "Регіон Авіа", а потім перейшов в авіакомпанію "Сила".

Його сертифікат льотної придатності діє до 30 січня 2022.

Після жорсткої посадки літака порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту".

Раніше Фокус повідомляв, що на Камчатці розбився пасажирський літак Ан-26. Повітряне судно перестало виходити на звʼязок і зникло з екранів радарів вдень 6 липня. Журналісти стверджували, що пілот міг помилитися при пілотуванні в умовах поганої видимості, що призвело до авіакатастрофи з жертвами.