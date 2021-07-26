Білоруський літак подав сигнал лиха й екстрено приземлився в Москві (відео)

Борт прямував в Анталію з Мінська, але через приблизно годину польоту він подав сигнал про тривогу та почав зниження. Один із датчиків вийшов із ладу.

Літак білоруських авіаліній Belavia, що прямував за маршрутом Мінськ-Анталія, подав сигнал лиха. Літак екстрено приземлився в московському аеропорту "Домодєдово". Про це повідомляє Інтерфакс.

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Boeing-737 подав сигнал тривоги, пролітаючи над Бєлгородською областю. Як виявилося пізніше, причина полягала в несправному датчику тиску.

"Літак "Белавіа", який прямував рейсом B29215 Мінськ — Анталія, виконав штатну посадку в "Домодєдово", — передають джерела ТАСС в аеропорту.

[ + – ] Маршур літака

Повідомляється, що на борту літака перебувало 197 пасажирів і 7 членів екіпажу. Після подачі сигналу про лихо, літак знизився та змінив свій курс. Спочатку передбачалося, що він приземлиться в Воронежі. Але було прийнято рішення летіти в Москву, щоб виробити паливо.

Як передає РБК, літак сів в аеропорту об 11:46. Зараз він перебуваєна місці стоянки, а всі пасажири вже в терміналі.

Нагадаємо, 16 липня в Росії з радарів зник Ан-28, на борту якого перебувало 17 осіб. Пізніше стало відомо, що пілотам вдалося посадити літак "на черево".

6 липня на Камчатці при заході на посадку впав літак Ан-26. На його борту перебувало 28 осіб.