Boeing-737 зі 165 пасажирами на борту екстрено сів у Сімферополі

За попередньою інформацією, двигун літака почав вібрувати прямо під час польоту.

У Сімферополі екстрено сів літак Boeing-737, на борту якого перебували 165 осіб. Про це повідомляє російське інформагентство "РИА Новости" з посиланням на оперативні служби.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За попередньою інформацією, літак почав вимушену посадку через проблеми з двигуном, у якому, за словами співрозмовника журналістів, прямо під час польоту почалася вібрація.

Російське видання ТАСС з посиланням на джерело в авіаційних колах підтвердило ці відомості, зазначивши, що літак успішно приземлився в аеропорту Сімферополя.

Про постраждалих через аварійну посадку не повідомляється.

Представник авіакомпанії "Якутія" розповів, що на вимушене приземлення довелося йти літаку, що летів з Москви до окупованого РФ Крим.

За інформацією журналістів, через екстрену посадку борту в Сімферополі в зоні очікування в повітрі над Чорним морем перебували чотири літаки: два з Москви і два із Санкт-Петербурга.

Примітно, що напередодні, 26 липня, Boeing-737 білоруської компанії Belavia подав сигнал лиха й екстрено сів у московському аеропорту "Домодєдово". Пізніше з'ясувалося, що причиною вимушеного приземлення стала несправність датчика тиску.

16 липня в Томській області Росії з радарів зник пасажирський Ан-28, на борту якого перебувало 17 осіб. Пізніше з'ясувалося, що він також здійснив аварійну посадку.