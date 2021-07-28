Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: нові деталі трагедії (фото, відео)

В авіакатастрофі загинули український пілот і троє студентів єврейських громад. Іноземці, які приїхали в Україну, вчилися в США.

У житловому будинку в Івано-Франківській області, на який впав легкомоторний літак, перебували жінка та двоє дітей, повідомляє пресслужба Нацполіціі регіону.

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За даними правоохоронців, попередня версія авіакатастрофи — порушення правил повітряних польотів.

На момент падіння літака в житловому будинку знаходилися жінка і двоє дітей. Жителі Івано-Франківської області почули невідомий шум і вчасно вибігли на вулицю. У результаті авіакатастрофи мирні жителі не постраждали.

"На місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та представники екстрених служб. У ході слідства будуть встановлені всі обставини аварії", — заявив начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько.

[ + – ] Авіакатастрофа в Івано-Франківській області [ + – ] Авіакатастрофа в Івано-Франківській області [ + – ] Авіакатастрофа в Івано-Франківській області

Як повідомляє Twitter-аккаунт Belaaz, в авіакатастрофі біля Коломиї, крім українського льотчика-професіонала Ігоря Табанюка, загинули троє студентів єврейських громад. Загиблі вчилися в США і приїхали з туристичною метою в Україну.

Загиблими в авіакатастрофі в Івано-Франківській області виявилися Аврохом Фромовіц із Монсі, Лазер Брілл із Уільямсберга та Хеші Вайс із Лондона, який також навчався в американській єврейській громаді.

[ + – ] Жертви авіакатастрофи в Івано-Франківській області

Момент авіакатастрофи легкомоторного літака в Івано-Франківській області, у якій загинули чотири людини, був випадково знятий на камеру. Відеоролик із катастрофою літака опублікований на Youtube-каналі "Діана".

[ + – ] Авіакатастрофа в Івано-Франківській області

Раніше Фокус повідомляв, що в Івано-Франківській області літак впав на житловий будинок. У результаті авіакатастрофи загинули український пілот і троє пасажирів-іноземців. Пожежа, що виникла через падіння літака, погашена, а на місці авіакатастрофи працювали 10 чоловік і 3 одиниці техніки ДСНС.

Також Фокус розповідав, що в Криму Boeing-737 здійснив екстрену посадку. Літак Boeing-737, на борту якого знаходилися 165 осіб, екстрено сів в аеропорту окупованого Сімферополя. За попередньою інформацією, двигун літака почав вібрувати прямо під час польоту.