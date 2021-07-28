Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области: новые детали трагедии (фото, видео)

В авиакатастрофе погибли украинский пилот и трое студентов еврейских общин. Приехавшие в нашу страну иностранцы учились в США.

В жилом доме в Ивано-Франковской области, на который рухнул легкомоторный самолет, находились женщина и двое детей, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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По данным правоохранителей, предварительная версия авиакатастрофы — нарушение правил воздушных полетов.

На момент падения самолета в жилом доме находились женщина и двое детей. Жители Ивано-Франковской области услышали неизвестный шум и вовремя выбежали на улицу. В результате авиакатастрофы мирные жители не пострадали.

"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства аварии", — заявил начальник полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько.

[ + – ] Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области [ + – ] Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области [ + – ] Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области

Как сообщает Twitter-аккаунт Belaaz, в авиакатастрофе возле Коломыи, помимо украинского летчика-профессионала Игоря Табанюка, погибли трое студентов еврейских общин. Погибшие учились в США и приехали с туристической целью в Украину.

Погибшими в авиакатастрофе в Ивано-Франковской области оказались Аврохом Фромовиц из Монси, Лазер Брилл из Уильямсберга, и Хеши Вайс из Лондона, также учившийся в американской еврейской общине.

[ + – ] Жертвы авиакатастрофы в Ивано-Франковской области

Момент авиакатастрофы легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области, в которой погибли четыре человека, был случайно заснят на камеру. Видеоролик с крушением самолета опубликован на Youtube-канале "Диана".

[ + – ] Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области

Ранее Фокус сообщал, что в Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом. В результате авиакатастрофы погибли украинский и пилот и трое пассажиров-иностранцев. Пожар, возникший из-за падения самолета, погашен, а на месте авиакатастрофы работали 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Также Фокус рассказывал, что в Крыму Boeing-737 совершил экстренную посадку. Самолет Boeing-737, на борту которого находились 165 человек, экстренно сел в аэропорту оккупированного Симферополя. По предварительной информации, двигатель самолета начал вибрировать прямо во время полета.