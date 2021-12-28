У США через погану видимість розбився літак (відео)

Літак упав та обірвав лінію передач, через що мешканці округу Сан-Дієго залишилися без світла. Тих, хто вижив, знайти не вдалося.

У США в Південній Каліфорнії розбився пасажирський літак Learjet, унаслідок трагедії ніхто не вижив, повідомляє CNN, посилаючись на заяву влади.

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За даними департаменту шерифа округу Сан-Дієго, літак мав приземлитися на місцевому аеродромі, коли він розбився.

Пожежники не знайшли тих, хто вижив, на місці події, але точна кількість жертв не повідомляється. На землі ніхто не постраждав. Медексперт встановить особи жертв після того, як члени їхніх сімей будуть сповіщені про катастрофу.

Відомо, що через аварію літака було пошкоджено будинок, автомобіль, обірвані лінії електропередач у районі.

"Коли пожежники прибули на місце події, йшов сильний дощ і було велике поле уламків", — сказав начальник пожежної охорони округу Лейксайд Дон Батц.

За годину до авіакатастрофи видимість поблизу аеропорту погіршилася і пілоту необхідно було дотримуватися правил польотів приладами.

Раніше повідомлялося, що в США в штаті Техас зазнав катастрофи літак McDonnell Douglas DC, на борту якого було 20 осіб. Пасажирам вдалося вчасно евакуюватись.