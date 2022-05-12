Чорноморський флот РФ повертає у стрій найстаріший підводний човен "Алроса"

Після восьмирічного ремонту підводний човен незабаром знову піде у стрій. Для цього йому доведеться пройти заводські та відомчі випробування.

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У стрій Чорноморського флоту Росії повертають дизель-електричний підводний човен "Алрос". Про це повідомляє Navy Recognition.

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В окупованому Севастополі завершують ремонт найстарішого підводного човна, щоб повернути його до складу флоту. Незабаром на корабельні проведуть ходові випробування, які мають виявити можливі несправності. Після цього субмарину доставлять замовнику, де будуть фінальні випробування. Субмарина перебуває на ремонті з 2014 року.

Дизель-електричний підводний човен побудований на заводі "Червоне Сормово" в Нижньому Новгороді в 1988 році. Його робили в межах експериментального проєкту 877. Замість гвинтового рушія в субмарину встановили водометний, що забезпечує високий рівень непомітності. Тому за кордоном її прозвали "чорною дірою". Після розпаду Радянського союзу в Чорному морі лише "Алрос" залишалася боєздатним.

Що відомо про проєкт 877

Дизель-електричний підводний човен "Алрос" призначений для протикорабельних та протичовнових операцій. Основні характеристики:

довжина — 72,6 м;

осадка — 6,5 м;

водотоннажність — 2300 тонн у надводному та 3040 тонн у підводному положенні;

швидкість руху — до 20 вузлів (37 км/год);

глибина занурення — до 300 метрів;

запас ходу — 45 діб;

екіпаж — 52 особи.

Як озброєння, може нести до 4 крилатих ракет "Калібр" для ураження надводних та наземних цілей. Завдяки модернізації субмарина одержала нове радіоелектронне обладнання.

Нині у складі Чорноморського флоту перебуває 6 підводних човнів.

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