Не брав участь у "спецоперації": військова прокуратура РФ про крейсер "Москва"

У військовій прокуратурі Чорноморського флоту заявили, що внаслідок НП корабель затонув, не входивши водночас до територіальних вод України.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Військова прокуратура РФ у відповідь на звернення батька, в якого безвісти зник син із крейсера "Москва", повідомляє, що корабель не брав участі у "спецоперації" і не заходив до територіальних вод України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Батько зниклого сина написав звернення до військової прокуратури Чорноморського флоту з метою встановлення місцезнаходження сина Шкребця Єгора Дмитровича. В результаті перевірки в прокуратурі заявили, що ракетний крейсер "Москва" не входив до українських територіальних вод, а також не був включений до складу частин, які залучають до "спеціальної військової операції".

"13.04.2022 під час надзвичайної події, яка спричинила загибель корабля, останній зник безвісти. Пошукові заходи позитивного результату не принесли, наразі місце розташування вашого сина не встановлено", — зазначено в документі.

[ + – ] Відповідь військової прокуратури РФ на лист батька військового

Тому з 20 квітня указом командира військової частини 84201 місцеперебування Шкребця оголошено безвісно відсутнім. Якщо ситуація зміниться, то батькові пообіцяли повідомити.

За офіційними даними, внаслідок загибелі флагмана Чорноморського флоту РФ, загинув 1 військовий, а ще 27 оголошені зниклими безвісти.

Нагадаємо, вранці 14 квітня ЗМІ повідомили, що флагман Чорноморського флоту через тяжкі пошкодження нахилився на лівий борт і потонув. 18 квітня з'явилися перші фото та відео з крейсера після удару "Нептуна".