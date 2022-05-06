Не участвовал в "спецоперации": военная прокуратура РФ о крейсере "Москва"

В военной прокуратуре Черноморского флота заявили, что в результате ЧП корабль затонул, не входив при этом в территориальные воды Украины.

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Военная прокуратура РФ в ответ на обращение отца, у которого без вести пропал сын из крейсера "Москва", сообщает, что корабль не принимал участие в "спецоперации" и не заходил в территориальные воды Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отец пропавшего сына написал обращение в военную прокуратуру Черноморского флота с целью установить местонахождение сына Шкребца Егора Дмитриевича. В результате проверки в прокуратуре заявили, что ракетный крейсер "Москва" не входил в украинские территориальные воды, а также не был включен в состав частей, привлекаемых к "специальной военной операции".

"13.04.2022 во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля, последний пропал без вести. Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местоположение вашего сына не установлено", — указано в документе.

[ + – ] Ответ военной прокуратуры РФ на письмо отца военного

Поэтому с 20 апреля указом командира войсковой части 84201 местонахождение Шкребца объявлено безвестно отсутствующим. Если ситуация изменится, то отца пообещали уведомить.

По официальным данным, в результате гибели флагмана Черноморского флота РФ, погиб 1 военный, а еще 27 объявлены пропавшими без вести.

Напомним, утром 14 апреля СМИ сообщили, что флагман Черноморского флота из-за тяжелых повреждений накренился на левый борт и утонул. 18 апреля появились первые фото и видео с крейсера после удара "Нептуна".