Черноморский флот РФ возвращает в строй самую старую подлодку "Алроса"

После восьмилетнего ремонта подлодка скоро вновь пойдет в строй. Для этого ей предстоит пройти заводские и ведомственные испытания.

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В строй Черноморского флота России возвращают дизель-электрическую подлодку "Алрос". Об этом сообщает Navy Recognition.

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В оккупированном Севастополе завершают ремонт самой старой подводной лодки, чтобы вернуть ее в состав флота. В скором времени на верфи проведут ходовые испытания, которые должны выявить возможные неисправности. После этого субмарину доставят заказчику, где будут финальные испытания. Субмарина находится на ремонте с 2014 года.

Дизель-электрическая подлодка была построена на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в 1988 году. Ее делали в рамках эксперементального проекта 877. Вместо винтового движителя в субмарину установили водометный, что обеспечивает высокий уровень незаметности. Поэтому за рубежом ее прозвали "черной дырой". После развала Советского союза в Черном море только "Алрос" оставалась боеспособной.

Что известно о проекте 877

Дизель-электрическая подлодка "Алрос" предназначена для противокорабельных и противолодочных операций. Основные характеристики:

длина — 72,6 м;

осадка — 6,5 м;

водоизмещение — 2300 тонн в надводном и 3040 тонн в подводном положении;

скорость движения — до 20 узлов (37 км/ч);

глубина погружения — до 300 метров;

запас хода — 45 суток;

экипаж — 52 человека.

В качестве вооружения способна нести до 4 крылатых ракет "Калибр" для поражения надводных и наземных целей. Благодаря модернизации субмарина получила новое радиоэлектронное оборудование.

Ныне в составе Черноморского флота находится 6 подлодок.

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