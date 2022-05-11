ВС РФ хотят контролировать остров Змеиный и северо-запад Черного моря, – британская разведка
Вооруженные силы Украины, по данным разведчиков, уничтожают росийские ПВО и корабли снабжения беспилотниками Bayraktar. Есть вероятность, что оккупанты могут укрепиться на острове с помощью крылатых ракет и береговой обороны.
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Российская армия пытается укрепить гарнизон на острове Змеиный в Черном море. Об этом сказано в сводке разведки Минобороны Великобритании.
Вооруженные силы Украины успешно поражают средства ПВО и корабли снабжения агрессора беспилотниками Bayraktar, заявили разведчики.
"У кораблей снабжения захватчиков минимальная защита в западной части Черного моря после отступления Черноморского флота РФ в Крым из-за уничтожения ракетного крейсера "Москва", – говорится в сводке.
"Россия сосредоточилась на укреплении на острове Змеиный и если ей удастся это сделать с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они будут доминировать в северо-западной части Черного моря", – подчеркивается в ответе.
Напомним, что волонтеры InformNapalm ранее публиковали запись разговоров ВС РФ с острова Змеиный в момент уничтожения ВСУ двух VIP-катеров "Раптор". Один из оккупантов просил поддержку с воздуха, потому что по их позициям выпустили четыре ракеты.
В 2017 году катер 002 сопровождал "Раптор" 001, на борту которого был президент РФ Владимир Путин.
Командование РФ, по данным СМИ, 6 мая вынуждены были спасать российских солдат с острова Змеиный после обстрела беспилотниками Bayraktar.