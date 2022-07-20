В РФ утилизируют крупнейшую в мире атомную субмарину "Дмитрий Донской"

Введенная в строй в 1980-м году подлодка была главным судном проекта 941 "Акула". Всего было построено шесть таких субмарин.

Военно-морской флот РФ утилизирует самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской". Об этом сообщает "РИА Новости".

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Из российского флота вывели для дальнейшей утилизации самую крупную атомную подлодку "Дмитрий Донской", которая поступила на вооружение в 1980 году. Субмарина была главной в рамках проекта 941 "Акула". В 2002 году она прошла модернизацию и оборудована установками для испытаний ракет "Булава".

Ее водоизмещение составляет 48 000 тонн — это крупнейшая в мире атомная субмарина. Всего было построено шесть суден по проекту 941, из которых три утилизированы. "Дмитрий Донской" был в строю как опытовый корабль, а еще два с кодовым названием ТК-17 и ТК-20 находятся в резерве.

Также отмечается, что наименование "Дмитрий Донской" уже присвоили другой подлодке класса "Борей-А" проекта 955А. Ее заложили в 2021 году.

Основные характеристики:

длина — 172 м

ширина — 23,3 м

высота — 26 м

скорость подводная — 27 узлов (50 км/ч)

скорость надводная — 12 узлов (22 км/ч)

предельная глубина погружения — 400 м

автономность — 120 суток

экипаж — 114 моряков и 51 офицер

На вооружении подлодки находились торпедные аппараты, баллистические ракеты, ракето-торпеды и средства ПВО.

Напомним, в мае Черноморский флот РФ завершил ремонт самой старой подлодки "Алроса". После заводских и ведомственных испытаний она вновь встанет в строй.

Ранее сообщалось, что в РФ разработали гибридный патрульный корабль-подлодку BOSS.