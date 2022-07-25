РФ спустила под воду самую длинную подводную лодку, она может нести ядерные ракеты, — CNN
Эксперты считают, что судно предназначено для шпионажа и может подготовить основу для возвращения к холодной войне в океане между США и РФ в следующем десятилетии.
Военно-морские силы России в начале июля получили самую длинную из известных подводную лодку "Белгород", она была передана в порт Севердвинска на севере России. Производитель называет подводное судно исследовательским, однако эксперты считают, что оно предназначено для шпионажа и может нести ядерные ракеты. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Субмарина была произведена на крупнейшем судостроительном заводе РФ "Севмаш". Эксперты говорят, что его конструкция представляет собой модифицированную версию российских ракетных подводных лодок класса "Оскар II", увеличенную с целью размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации.
Если подводное судно сможет успешно добавить эти новые возможности ВМФ РФ, то он может в следующем десятилетии подготовить основу для возвращения к холодной войне в океане. Американские и российские подводные лодки будут выслеживать и охотится друг за другом в напряженных условиях без навигации.
Что известно о подводной лодке
"Белгород" является самой длинной подводной лодкой в океане — более 184 метров. Судно было спущено на воду в 2019 году и должно было быть передано ВМФ России в 2020 году после испытаний. Однако они были отложены из-за пандемии коронавируса.
В росСМИ сообщают, что субмарина будет нести ядерные торпеды Poseidon, они находятся еще в разработке и могут проходить мимо береговой охраны, путешествуя по морскому дну. Как американские, так и российские официальные лица заявляют, что торпеды могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия.
Однако директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что такое вооружение может и не добавлено в арсенал РФ. По его словам, проект Poseidon не будет готов до второй половины этого десятилетия.
"Эта технология все еще находится в разработке, как торпеда, так и платформа", — сказал он.
"Белгород" может быть только одним из четырех подводных суден в МВФ России, которые могут нести торпеды Poseidon. Две из них предназначены для службы на Тихоокеанском флоте России, а два — на Северном флоте.
И пока Poseidon будет в разработке, подлодка, вероятно, будет собирать разведывательную информацию.
Напомним, 20 июля стало известно, что в России утилизируют крупнейшую в мире атомную субмарину "Дмитрий Донской". На вооружении подлодки находились торпедные аппараты, баллистические ракеты, ракето-торпеды и средства ПВО.
Ранее, 30 июня СМИ сообщали, что РФ вывела пять из семи подводных лодок из Севастополя. Четыре из них находятся в состоянии готовности к ведению боевых действий, а еще одна подлодка — на ходовых испытаниях. Все субмарины являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".