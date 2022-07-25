РФ спустила под воду самую длинную подводную лодку, она может нести ядерные ракеты, — CNN

Эксперты считают, что судно предназначено для шпионажа и может подготовить основу для возвращения к холодной войне в океане между США и РФ в следующем десятилетии.

Военно-морские силы России в начале июля получили самую длинную из известных подводную лодку "Белгород", она была передана в порт Севердвинска на севере России. Производитель называет подводное судно исследовательским, однако эксперты считают, что оно предназначено для шпионажа и может нести ядерные ракеты. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Субмарина была произведена на крупнейшем судостроительном заводе РФ "Севмаш". Эксперты говорят, что его конструкция представляет собой модифицированную версию российских ракетных подводных лодок класса "Оскар II", увеличенную с целью размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации.

Если подводное судно сможет успешно добавить эти новые возможности ВМФ РФ, то он может в следующем десятилетии подготовить основу для возвращения к холодной войне в океане. Американские и российские подводные лодки будут выслеживать и охотится друг за другом в напряженных условиях без навигации.

[ + – ] Подводная лодка "Белгород"

Что известно о подводной лодке

"Белгород" является самой длинной подводной лодкой в ​​океане — более 184 метров. Судно было спущено на воду в 2019 году и должно было быть передано ВМФ России в 2020 году после испытаний. Однако они были отложены из-за пандемии коронавируса.

В росСМИ сообщают, что субмарина будет нести ядерные торпеды Poseidon, они находятся еще в разработке и могут проходить мимо береговой охраны, путешествуя по морскому дну. Как американские, так и российские официальные лица заявляют, что торпеды могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия.

Однако директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что такое вооружение может и не добавлено в арсенал РФ. По его словам, проект Poseidon не будет готов до второй половины этого десятилетия.

"Эта технология все еще находится в разработке, как торпеда, так и платформа", — сказал он.

"Белгород" может быть только одним из четырех подводных суден в МВФ России, которые могут нести торпеды Poseidon. Две из них предназначены для службы на Тихоокеанском флоте России, а два — на Северном флоте.

И пока Poseidon будет в разработке, подлодка, вероятно, будет собирать разведывательную информацию.

Напомним, 20 июля стало известно, что в России утилизируют крупнейшую в мире атомную субмарину "Дмитрий Донской". На вооружении подлодки находились торпедные аппараты, баллистические ракеты, ракето-торпеды и средства ПВО.

Ранее, 30 июня СМИ сообщали, что РФ вывела пять из семи подводных лодок из Севастополя. Четыре из них находятся в состоянии готовности к ведению боевых действий, а еще одна подлодка — на ходовых испытаниях. Все субмарины являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".