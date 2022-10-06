"Божевільні боягузи": у Зеленського відреагували на ракетний удар по Запоріжжю (фото)

Запитання з Росією, за словами голови ОП Андрія Єрмака, необхідно вирішити за допомогою сили.

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Рактені удари по багатоквартирних житлових будинках свідчать, що Росія вміє воювати лише з мирними громадянами. Таку заяву зробив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи нічний обстріл Запоріжжя.

Зокрема, він назвав російських військовослужбовців "божевільними боягузами", які цілеспрямовано б'ють по мирних кварталах із важкого озброєння.

Обстріли багатоквартирних житлових будинків, за словами Андрія Єрмака, свідчать про те, що ЗС РФ вміє воювати лише проти цивільного населення.

"Російське питання необхідно вирішити раз і назавжди. Зробити це можна тільки за допомогою сили. Зброя, санкції, ізоляція. Продовжуємо працювати. Тотальний розгром ворога та залучення до відповідальності. Тільки так", — додав Андрій Єрмак, коментуючи масований ракетний удар ЗС РФ по Запоріжжю.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Запоріжжю

Станом на 08:20 за київським часом, унаслідок ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю загинули мирні жителі. Як поінформував керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух, дві жінки отримали несумісні із життям поранення.

До того ж, як попереджає глава ОВА, під завалами залишаються як мінімум п'ять мирних жителів.

[ + – ] 2 особи загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, вночі 6 жовтня російські війська здійснили масований ракетний удар по Запоріжжю, випустивши кілька ракет у напрямку житлових багатоквартирних будинків. Після прильотів російських снарядів, як повідомляла місцева влада, в обласному центрі почалися сильні пожежі, а в одній з будівель обвалився дах.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв стверджував, що під час обстрілу зафіксовано 7 прильотів у багатоквартирні житлові будинки, через що під завалами залишаються мирні громадяни.

Також повідомлялося, що вночі 5 жовтня ЗС РФ атакували Білу Церкву Київської області, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Унаслідок удару було зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, а запуск ворожих безпілотників здійснювався з окупованої території на півдні України.