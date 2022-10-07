РФ атаковала Запорожье ракетами в юбилей Путина: что известно о новом обстреле

ВС РФ выпустили в направлении города три ракеты, но они не долетели до цели и были уничтожены украинскими силами ПВО.

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В пятницу, 7 октября, около 17:00 российские военные атаковали Запорожье ракетами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в своем официальном канале в Телеграм.

Он написал, что противник в очередной раз ударил ракетами по городу и городских окрестностях.

Старух попросил жителей Запорожья не покидать укрытий, так как существует высокий риск повторного удара.

В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями, на которых видно, как над городом подымается дым.

[ + – ] Последствия ракетной атаки Запорожья 7 октября

Чуть позже, в 17:59 глава Запорожской ОВА сообщил дополнительную информацию.

По словам старуха, ВС РФ атаковали Запорожье тремя ракетами. До цели они не долетели. Украинские силы ПВО смогли обезвредить ракеты над одной из общин Запорожского района.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ракетные удары по Запорожью 7 октября: что о них известно

На протяжении дня российские военные атаковали областной центр Запорожской области уже несколько раз.

В 6:26 появилась информация о том, что враг атаковал город беспилотными летальными аппаратами. Они разрушили объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. В результате атаки пострадал один человек. Его госпитализировали.

В 9:52 российские военные ударили по Запорожью ракетами. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажного дома. Многоэтажка получила повреждения. Были выведены из строя коммунальные сети. Один из жителей дома получил осколочное ранение.

Напомним, в четверг, 6 октября, оккупанты дронами атаковали Харьков и обстреляли Запорожье. Сообщается, что один из жилых домов Запорожья почти полностью разрушен, а в Харькове россияне ударили по объектам критической инфраструктуры.

Фокус также писал о том, как в Запорожье служебные собаки помогают искать под завалами разрушенных домов людей. На месте ликвидации последствий ракетных ударов в Запорожье работают представители Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" вместе с поисковыми собаками.