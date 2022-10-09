ЗС РФ завдали чергового удару по Запоріжжю: загинули 12 людей (фото)

По місту було випущено 12 ракет. Внаслідок обстрілу також постраждали 49 мирних жителів, з них 9 дітей.

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У ніч на 9 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого було частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. За попередніми даними, 12 людей загинули та 49 постраждали, з них 6 дітей. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію для ракетного удару по обласному центру.

За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет", — йдеться у повідомленні.

Глава адміністрації також повідомив, що на місці події проводяться рятувальні роботи. Станом на 8:39 ранку, 8 людей вдалося врятувати — 49 постраждалих було госпіталізовано. Їм надано всю необхідну допомогу.

У МНС України повідомили, що на ліквідацію наслідків ракетного удару були задіяні всі екстрені служби Запоріжжя, зокрема задіяні співробітники психологічної служби при ГУ ДСНС, які надають допомогу потерпілим.

"Для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж та порятунку людей працює 24 одиниці спеціальної техніки та 110 осіб особового складу", — повідомили в МНС.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджено близько 20 приватних будинків та близько 50 багатоповерхівок. Також отримали пошкодження чотири навчальні заклади.

Кількість постраждалих уточнюються — відомо про 35 громадян, які перебувають у стані середньої тяжкості. 12 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.

"Постраждалі продовжують самостійно звертатися за медичною допомогою до травматологічного пункту", — додав Куртєв.

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі та по житловим будинкам Запоріжжя. Через добу стало відомо про 11 загиблих мирних жителів, 14 людей із різними пораненнями було госпіталізовано.

7 жовтня по Запоріжжі знову було завдано чергових ударів. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, ворог обстріляв об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Було виведено з ладу комунальні мережі.