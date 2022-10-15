У Бєлгородській області розпочалося масове мародерство

Місцева влада вже повідомила постраждалим мешканцям, що розбиратися в ситуації та ризикувати життям поліцейських не будуть.

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У селах Бєлгородської області (РФ), що межують із Україною, зафіксовано масові випадки мародерства. Про цю проблему стало відомо під час прямої лінії з головою регіону В'ячеславом Гладковим.

Із прикордонних сіл, таких як Червоний Хутір і Нова Наумівка, більшість мешканців виїхали. Росіяни бояться "обстрілів" із боку українських військових, а також страждають від реальних вибухів ракет і боєприпасів, які детонують у Білгородській області.

А залишені будинки місцевих жителів почали страждати від мародерів. Тож мешканці регіону попросили Гладкова посилити патрулювання постраждалих сіл.

"Там щодня відбуваються обстріли, тому повноцінно забезпечити ці території охороною неможливо. Ми не можемо ризикувати життя поліцейських", — відповів Гладков.

Зауважимо, що російські окупанти з початку повномасштабної війни з Україною "прославилися" своїм мародерством. Військові ЗС РФ забирали в українців машини, побутову техніку (особливо пральні машини та ноутбуки), одяг, дитячі іграшки та навіть аксесуари для домашніх тварин.

А нещодавно в інстаграм потрапило відео, яке транслювала вкрадена окупантом-бурятом у Донецькій області камера відеоспостереження. Російський загарбник навіть не переналаштував вкрадену техніку, і вона продовжувала транслювати кадри на ноутбук колишнього власника-українця.

Нагадаємо, напередодні, 14 жовтня, у Бєлгороді спалахнула міська підстанція. За попередніми даними, у місті розірвалися 10 ракет, які ЗС РФ мали направити в бік Харкова. Однак усі вони детонували.

А трохи раніше у Бєлгороді у висотний житловий будинок прилетіла ракета. У Страткомі ЗСУ відкинули звинувачення росіян в атаці, зазначивши, що в місті самоліквідувалися три ракети С-300, якими хотіли обстріляти Харків.