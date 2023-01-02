"Відбиваємо масові атаки ворога": боєць ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті (відео)

Військовим доводилося кілька разів підвозити боєкомплект, щоб відбити всі наступи. Конгломерація залишається під контролем української армії.

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Український військовослужбовець заявив, що всі атаки російських військ під Бахмутом відбиті, незважаючи на їхню масовість. Відповідне відео опубліковано у військовому блозі бійця у TikTok.

Станом на ранок 2 січня 2023 року бійці ЗСУ відбили атаки окупаційних сил. Як зазначає військовий, вони були досить масовими, загарбники "лізли як таргани". Українським військовим довелося навіть кілька разів підвозити боєкомплект на свої позиції.

"Якщо коротко, то в Бахмутській конгломерації лінія оборони стоїть, лінія оборони тримається. Не хвилюйтеся, зберігайте спокій. Усі стоять на своїх місцях і роблять свою роботу. Чергова спроба взяття міста різними аферистами із сусідньої держави-терориста — це вже 7 чи 8 за цей час, що ми тут стоїмо, — вони відзначають. Цього не було і не буде. Бахмут — це Україна. Стояв, стоїть і буде стояти", — резюмував боєць.

Додамо, у звіті Генерального штабу України за 2 січня на Бахмутському напрямку ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Основні зусилля зосереджені в наступальних діях на Бахмутському напрямі.

Нагадаємо, 1 січня в ОК "Схід" повідомили, що лише за 31 грудня ворог втратив 170 людей убитими та понад 200 пораненими під Бахмутом. Ситуація залишається однією з найгарячіших на всьому фронті.

30 грудня у ЗМІ писали, що Кремль планує піднести захоплення Бахмут як важливу перемогу. Проте поточне становище "не дуже духопідйомне" для ЗС РФ, вважає співробітник Кембриджського університету Джона Рузенбіка.