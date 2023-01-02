"Отбиваем массовые атаки врага": боец ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

Военным приходилось несколько раз подвозить боекомплект, чтобы отбить все наступления. Конгломерация остается под контролем украинской армии.

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Украинский военнослужащий заявил, что все атаки российских войск под Бахмутом отбиты несмотря на их массовость. Соответствующее видео опубликовано в военном блоге бойца в TikTok.

По состоянию на утро 2 января 2023 года, бойцы ВСУ отбили атаки оккупационных сил. Как отмечает военный, они были достаточно массовыми, захватчики "лезли как тараканы". Украинским военным пришлось даже несколько раз подвозить боекомплект на свои позиции.

"Если коротко, то в Бахмутской конгломерации линия обороны стоит, линия обороны держится. Не волнуйтесь, сохраняйте спокойствие. Все стоят на своих местах и делают свою работу. Очередная дата взятия города от разных аферистов из соседнего государства-террориста — это уже 7 или 8 за это время, что мы тут стоим, они отмечают. Этого не было и не будет. Бахмут — это Украина. Стоял, стоит и будет стоять", — резюмировал боец.

Добавим, в отчете Генерального штаба Украины за 2 января, на Бахмутском направлении враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Основные усилия сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском направлении.

Напомним, 1 января в ОК "Восток" сообщили, что только за 31 декабря враг потерял 170 человек убитыми и более 200 ранеными под Бахмутом. Ситуация остается одной из самых горячих на всем фронте.

30 декабря в СМИ писали, что Кремль планирует преподнести захват Бахмут как важную победу. Однако текущее положение "не очень духоподъемное" для ВС РФ, считает сотрудник Кембриджского университета Джона Рузенбика.