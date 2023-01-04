Пригожин хочет переложить на Минобороны РФ вину за провалы "вагнеровцев" под Бахмутом, — ISW

"Повар Путина", как считают американские аналитики, в рамках информационной кампании пытается оправдать отсутствие продвижения наемников и обвинить во всех неудачах военное руководство России.

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Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин попытается сделать Министерство обороны РФ виновным за военные провалы наемников в районе Бахмута. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны ISW от 3 января.

В документе аналитики напоминают, что несколькими днями ранее Евгений Пригожин дал интервью пропагандистским СМИ, в котором признал, что "Группа Вагнера" не может достичь успеха на Бахмутском направлении.

"Повар Путина" оправдывался, что наемникам не удается захватить прифронтовой город якобы из-за "500 линий обороны", которые были выстроены украинскими военнослужащими для защиты населенного пункта. Как отмечают в ISW, это первый публичный случай, когда Евгений Пригожин признал, что "Группа Вагнера" не добилась никаких успехов в районе Бахмута.

В этом контексте аналитики приводят противоположное декабрьское заявление "вагнеровцев", которые заявляли, что они якобы смогли продвинуться в направлении прифронтового города без помощи регулярных войск РФ.

"Пригожин, вероятно, создает информационные условия, чтобы обвинить в неудаче "группы Вагнера" при взятии Бахмута Минобороны РФ или российский ВПК. Наемники заявили Пригожину, что они не смогли прорваться через украинские линии в Бахмуте из-за недостаточного количества бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. Это заявление направлено на то, чтобы снять с "Группы Вагнера" и Пригожина личную ответственность, объяснив их неудачу в захвате Бахмута проблемама распределения ресурсов", — добавили аналитики в своем отчете.

[ + – ] Евгений Пригожин оправдался, почему "Группа Вагнера" не может захватить Бахмут

Отметим, что владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в новогоднюю ночь посетил морг, переполненный трупами российских оккупантов. "Повар Путина" наблюдал, как "вагнеровцы" выгружали мешки с телами солдат и шутил, что у некоторых захватчиков "закончился контракт".

Накануне Нового года аналитики ISW утверждали, что "Группа Вагнера" теряет наступательный потенциал под Бахмутом.