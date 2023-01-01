"Контракт закончился": Пригожин в новогоднюю ночь посетил морг с телами оккупантов (видео)

"Повар Путина" понаблюдал, как двое "вагнеровцев" выгружают тела убитых россиян и во время этого поздравил наемников с Новым 2023 годом.

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Российский предприниматель и основатель частной военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин в новогоднюю ночь посетил морг с российскими солдатами. Об этом сообщают росСМИ.

На кадрах с места, где хранят тела убитых оккупантов, видно, что "повар Путина" прошелся мимо трупов, демонстративно перекрестился и отметил, что контракт ликвидированных оккупантов "закончился".

"Их контракт закончился. Поедут домой через неделю", — заявил российский предприниматель.

В частности, на фоне черных мешков Пригожин отметил, что вскоре убитые российские солдаты отправятся домой в цинке.

После этого "повар Путина" понаблюдал, как двое "вагнеровцев" выгружают трупы оккупантов и во время этого поздравил их с Новым 2023 годом.

[ + – ] Евгений Пригожин посетил морг с российскими солдатами

Отметим, что российский предприниматель получил звание "Коррупционер года — 2022" в номинации "организованная преступность и коррупция". Также недавно Пригожин высмеял прогнозы Дмитрия Медведева на 2023 год, однако о своем видении будущего отказался рассказывать.

Напомним, жена Евгения Пригожина пытается засекретить данные об их имуществе.

Также Фокус писал об "оригинальном" поздравлении россиян с Новым годом от Евгения Пригожина.