"Контракт закінчився": Пригожин у новорічну ніч відвідав морг із тілами окупантів (відео)

"Кухар Путіна" спостерігав, як двоє "вагнерівців" вивантажують тіла вбитих росіян і під час цього привітав найманців із Новим 2023 роком.

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Російський підприємець та засновник приватної військової групи "Вагнер" Євген Пригожин у новорічну ніч відвідав морг із російськими солдатами. Про це повідомляють росЗМІ.

На кадрах з місця, де зберігають тіла вбитих окупантів, видно, що "кухар Путіна" пройшовся повз трупи, демонстративно перехрестився і зазначив, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".

"Їхній контракт закінчився. Поїдуть додому за тиждень", — заявив російський підприємець.

Зокрема, на тлі чорних мішків Пригожин зазначив, що невдовзі вбиті російські солдати вирушать додому в цинку.

Після цього "кухар Путіна" спостерігав, як двоє "вагнерівців" вивантажують трупи окупантів і під час цього привітав їх із Новим 2023 роком.

[ + – ] Євген Пригожин відвідав морг із російськими солдатами

Зазначимо, що російський підприємець отримав звання "Корупціонер року — 2022" у номінації "організована злочинність та корупція". Також нещодавно Пригожин висміяв прогнози Дмитра Медведєва на 2023 рік, проте про своє бачення майбутнього відмовився розповідати.

Нагадаємо, дружина Євгена Пригожина намагається засекретити дані про їхнє майно.

Також Фокус писав про "оригінальне" привітання росіян з Новим роком від Євгена Пригожина.