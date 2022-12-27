Маєток по сусідству з Путіним: дружина Пригожина намагається засекретити дані про майно, — ЗМІ

Російська податкова сховала інформацію про компанію Любові Пригожиної, на яку оформлена нерухомість наближеної до президента РФ сім'ї.

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Федеральна податкова служба (ФПС) Росії приховала дані про компанію дружини Євгена Пригожина Любові, на яку за документами оформлено нерухоме майно сім'ї. Про це пише інтернетпроєкт "Можем объяснить".

Як розповідають журналісти, саме компанія Пригожиної володіє маєтком по сусідству з відомим палацом Володимира Путіна у Геленджику.

"Сім'я голови "ПВК Вагнера" слідом за генералом Сергієм Суровікіним почала активно приховувати свої активи", — наголошує видання.

Влітку журналісти вже повідомляли, що Росреєстр засекретив відомості про чорноморську нерухомість Пригожина. Тепер же ФПС сховала інформацію про ТОВ "Со інвест", на яку через компанію "Турстатус" оформлено земельну ділянку в 39 тис. кв. метрів у Геленджику.

"Доступ до відомостей обмежений", — йдеться у виписці ЄДРЮЛ.

За даними публічної кадастрової карти Росреєстру, маєток наближеної до Путіна сім'ї знаходиться на "землях лісового фонду". Однак на супутникових знімках можна побачити, що на ділянці розташовані житлові будинки та басейн.

[ + – ] Маєток Пригожина в Геленджику

Крім того, Пригожина приховала інформацію про власників компанії "Моноліт", що займається будівельним бізнесом у Санкт-Петербурзі. Минулий рік закінчився для підприємства збитком 760 тис. рублів.

Проте в базі поки доступна інформація про інші компанії дружини "кухаря Путіна", зокрема про "Магазин купців Єлисєєвих", розташований у Санкт-Петербурзі.

Як пишуть журналісти, 52-річна Любов Пригожина за освітою хімік-фармацевт. У шлюбі з російським бізнесменом у них народилося троє дітей. У лютому-березні цього року США, Великобританія та Канада наклали на неї персональні санкції.

Нагадаємо, син Євгена Пригожина Павло вважає за краще воювати в натовському спорядженні. Журналісти вивчили його фотографії та дійшли висновку, що спадкоємець російського бізнесмена носить американський шолом, британський тактичний жилет та словацькі тактичні черевики.

У вересні цього року Пригожин вперше визнав, що заснував "Групу Вагнера". До цього він всіляко заперечував свою причетність до найманців.