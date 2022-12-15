Американський шолом, британський жилет: син Пригожина воює в натовському спорядженні, — ЗМІ (фото)

Журналісти з'ясували, що Павло Пригожин надає перевагу військовій амуніції західного виробництва. Раніше батько розкритикував Дмитра Рогозіна за любов до іноземного озброєння.

Related video

Син російського бізнесмена та голови "Групи Вагнера" Євгена Пригожина Павло використовує екіпірування американського та європейського виробництва. Про це розповіло інтернет-видання "Можем объяснить".

Журналісти вивчили фотографію Павла з воєнкором "Комсомольської правди" Наданом Фрідріхсоном і з'ясували, що 24-річний росіянин вважає за краще носити шолом, схожий на американський Enhanced Combat Helmet, який обернуть у чохол натовського забарвлення Multicam під колір усієї амуніції. За оцінками журналістів, такий шолом коштує до 100 тис. руб.

На фотографії можна розглянути тактичні рукавички для стрільби Mechanix M-Pact також американського виробництва.

[ + – ] Павло Пригожин (другий зліва) використовує натовську амуніцію

Тактичний жилет Павла видання ідентифікувало як британський DCS Warrior Assault Systems, у Росії такий можна купити за 22 тис. руб.

Посилаючись на Telegram-канал Grey Zone, журналісти повідомляють, що куртки в натовському забарвленні Multicam носять не тільки найманці "Групи Вагнера", а й розвідники Міноборони РФ. За такий "ворожий" одяг вони можуть отримати догану від командування, але це росіян не зупиняє.

Як взуття Павло вибрав словацькі тактичні черевики Lowa Zephyr, вартість яких починається від 26 тис. руб. З вітчизняного у росіянина лише наколінники "Рись" (близько 3,5 тис. руб).

На фотографії Павла із соцмережі "ВКонтакте" (зараз сторінку сина Пригожина видалено) він стоїть біля канадського спортивного квадроцикла BRP Maverick вартістю 2-3 млн руб.

[ + – ] Пригожин біля канадського квадроциклу

Син Пригожина (не) воює в Україні

Російський канал RTVI із посиланням на самого Євгена Пригожина написав, що його син Павло воює на території України.

"Так, він бере участь у СВО [повномасштабна війна в Україні], але я не бачу необхідності розкривати подробиці, які завдання виконує. Приїжджайте на Донбас, самі у нього спитайте", — прокоментував російський бізнесмен у відповідь на запит редакції.

Як зазначають журналісти, раніше Пригожин також повідомляв, що його син у 18 років був за призовом до армії, після цього у складі "Групи Вагнера" бере участь "у різних бойових конфліктах".

На цю новину відреагував український політик та блогер Борислав Береза. Він написав, що за інформацією російського сервісу "Яндекс.Еда", Пригожин-молодший замовляє собі "сухпайок" не на бойові позиції, а в елітне селище Північний Версаль у Лахті, Санкт-Петербург. З чого Береза робить висновок, що інформація про участь Павла у бойових діях в Україні не відповідає дійсності.

Раніше Євген Пригожин розкритикував колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна за любов до зброї та амуніції закордонного виробництва.

"Якби людина в натовському одязі наблизилася до позицій ПВК Вагнера, то гадаю, ми відправили б її у пластиковому мішку для впізнання", — прокоментував бізнесмен екіпірування відомого російського чиновника.

Фокус також розповідав, що Рогозін виявився шанувальником зброї, зробленої у США, Австрії та Німеччині. Колишній куратор військово-промислового комплексу РФ "засвітився" в австрійській куртці Carinthia, бронежилеті турецької фірми BIKATEX та з американською штурмовою гвинтівкою AR-15.

Видання Politico назвало 12 претендентів на місце російського диктатора. Серед них є і Євген Пригожин, проте журналісти вважають ймовірність такого сценарію малоймовірним.