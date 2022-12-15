Американский шлем, британский жилет: сын Пригожина воюет в натовской экипировке, — СМИ (фото)

Журналисты выяснили, что Павел Пригожин предпочитает военную амуницию западного производства. Ранее его отец раскритиковал Дмитрия Рогозина за любовь к иностранному вооружению.

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Сын российского бизнесмена и главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина Павел использует экипировку американского и европейского производства. Об этом рассказало интернет-издание "Можем объяснить".

Журналисты изучили фотографию Павла с военкором "Комсомольской правды" Наданом Фридрихсоном и выяснили, что 24-летний россиянин предпочитает носить шлем, похожий на американский Enhanced Combat Helmet, который обернут в чехол натовской расцветки Multicam под цвет всей амуниции. По оценкам журналистов, такой шлем стоит до 100 тыс. руб.

На фотографии можно рассмотреть тактические перчатки для стрельбы Mechanix M-Pact также американского производства.

[ + – ] Павел Пригожин (второй слева) использует натовскую амуницию

Тактический жилет Павла издание идентифицировало как британский DCS Warrior Assault Systems, в РФ такой можно купить за 22 тыс. руб.

Ссылаясь на Telegram-канал Grey Zone, журналисты сообщают, что куртки в натовской расцветке Multicam носят не только наемники "Группы Вагнера", но и разведчики Минобороны РФ. За такую "вражескую" одежду они могут получить выговор от командования, но это россиян не останавливает.

В качестве обуви Павел выбрал словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr, стоимость которых начинается от 26 тыс. руб. Из отечественного у россиянина только наколенники "Рысь" (около 3,5 тыс. руб).

На фотографии Павла из соцсети "ВКонтакте" (сейчас страница сына Пригожина удалена) он стоит возле канадского спортивного квадроцикла BRP Maverick стоимостью 2-3 млн руб.

[ + – ] Пригожин возле канадского квадроцикла

Сын Пригожина (не) воюет в Украине

Российский канал RTVI со ссылкой на самого Евгения Пригожина написал, что его сын Павел воюет на территории Украины.

"Да, он участвует в СВО [полномасштабная война в Украине], но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите", — прокомментировал российский бизнесмен в ответ на запрос редакции.

Как отмечают журналисты, ранее Пригожин также сообщал, что его сын в 18 лет был по призыву в армии, после этого в составе "Группы Вагнера" участвует "в различных боевых конфликтах".

На эту новость отреагировал украинский политик и блогер Борислав Береза. Он написал, что по информации российского сервиса "Яндекс.Еда", Пригожин-младший заказывает себе "сухпаек" не на боевые позиции, а в элитный поселок Северный Версаль в Лахте, Санкт-Петербург. Из чего Береза делает вывод, что информация об участии Павла в боевых действиях в Украине не соответстует действительности.

Ранее Евгений Пригожин раскритиковал бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за любовь к оружию и амуниции зарубежного производства.

"Если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК Вагнера, то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания", — прокомментировал бизнесмен экипировку известного российского чиновника.

Фокус также рассказывал, что Рогозин оказался поклонником оружия, сделанного в США, Австрии и Германии. Бывший куратор военно-промышленного комплекса РФ "засветился" в австрийской куртке Carinthia, бронежилете турецкой фирмы BIKATEX и с американской штурмовой винтовкой AR-15.

Издание Politico назвало 12 претендентов на место российского диктатора. Среди них есть и Евгений Пригожин, однако журналисты считают вероятность такой сценарий маловероятным.