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Мир Российско-украинская война

Американский шлем, британский жилет: сын Пригожина воюет в натовской экипировке, — СМИ (фото)

Павел Пригожин амуниция
Павел Пригожин не готов носить экипировку российского производства

Журналисты выяснили, что Павел Пригожин предпочитает военную амуницию западного производства. Ранее его отец раскритиковал Дмитрия Рогозина за любовь к иностранному вооружению.

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Сын российского бизнесмена и главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина Павел использует экипировку американского и европейского производства. Об этом рассказало интернет-издание "Можем объяснить".

Журналисты изучили фотографию Павла с военкором "Комсомольской правды" Наданом Фридрихсоном и выяснили, что 24-летний россиянин предпочитает носить шлем, похожий на американский Enhanced Combat Helmet, который обернут в чехол натовской расцветки Multicam под цвет всей амуниции. По оценкам журналистов, такой шлем стоит до 100 тыс. руб.

На фотографии можно рассмотреть тактические перчатки для стрельбы Mechanix M-Pact также американского производства.

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Павел Пригожин (второй слева) использует натовскую амуницию

Тактический жилет Павла издание идентифицировало как британский DCS Warrior Assault Systems, в РФ такой можно купить за 22 тыс. руб.

Ссылаясь на Telegram-канал Grey Zone, журналисты сообщают, что куртки в натовской расцветке Multicam носят не только наемники "Группы Вагнера", но и разведчики Минобороны РФ. За такую "вражескую" одежду они могут получить выговор от командования, но это россиян не останавливает.

В качестве обуви Павел выбрал словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr, стоимость которых начинается от 26 тыс. руб. Из отечественного у россиянина только наколенники "Рысь" (около 3,5 тыс. руб).

На фотографии Павла из соцсети "ВКонтакте" (сейчас страница сына Пригожина удалена) он стоит возле канадского спортивного квадроцикла BRP Maverick стоимостью 2-3 млн руб.

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Пригожин возле канадского квадроцикла

Сын Пригожина (не) воюет в Украине

Российский канал RTVI со ссылкой на самого Евгения Пригожина написал, что его сын Павел воюет на территории Украины.

"Да, он участвует в СВО [полномасштабная война в Украине], но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите", — прокомментировал российский бизнесмен в ответ на запрос редакции.

Как отмечают журналисты, ранее Пригожин также сообщал, что его сын в 18 лет был по призыву в армии, после этого в составе "Группы Вагнера" участвует "в различных боевых конфликтах".

На эту новость отреагировал украинский политик и блогер Борислав Береза. Он написал, что по информации российского сервиса "Яндекс.Еда", Пригожин-младший заказывает себе "сухпаек" не на боевые позиции, а в элитный поселок Северный Версаль в Лахте, Санкт-Петербург. Из чего Береза делает вывод, что информация об участии Павла в боевых действиях в Украине не соответстует действительности.

Ранее Евгений Пригожин раскритиковал бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за любовь к оружию и амуниции зарубежного производства.

"Если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК Вагнера, то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания", — прокомментировал бизнесмен экипировку известного российского чиновника.

Фокус также рассказывал, что Рогозин оказался поклонником оружия, сделанного в США, Австрии и Германии. Бывший куратор военно-промышленного комплекса РФ "засветился" в австрийской куртке Carinthia, бронежилете турецкой фирмы BIKATEX и с американской штурмовой винтовкой AR-15.

Издание Politico назвало 12 претендентов на место российского диктатора. Среди них есть и Евгений Пригожин, однако журналисты считают вероятность такой сценарий маловероятным.