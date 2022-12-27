Поместье по соседству с Путиным: жена Пригожина пытается засекретить данные об имуществе, — СМИ

Российская налоговая спрятала информацию о компании Любови Пригожиной, на которую оформлена недвижимость приближенной к президенту РФ семьи.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России скрыла данные о компании супруги Евгения Пригожина Любови, на которую по документам оформлено недвижимое имущество семьи. Об этом пишет интернет-проект "Можем объяснить".

Как рассказывают журналисты, именно компания Пригожиной владеет поместьем по соседству с известным дворцом Владимира Путина в Геленджике.

"Семья главы "ЧВК Вагнера" вслед за генералом Сергеем Суровикиным начала активно скрывать свои активы", — подчеркивает издание.

Летом журналисты уже сообщали, что Росреестр засекретил сведения о черноморской недвижимости Пригожина. Теперь же ФНС спрятала информацию об ООО "Со инвест", на которую через компанию "Турстатус" оформлен земельный участок в 39 тыс. кв. метров в Геленджике.

"Доступ к сведениям ограничен", — говорится в выписке ЕГРЮЛ.

По данным публичной кадастровой карты Росреестра, поместье приближенной к Путину семьи находится на "землях лесного фонда". Однако на спутниковых снимках можно увидеть, что на участке расположены жилые дома и бассейн.

[ + – ] Поместье Пригожина в Геленджике

Кроме того, Пригожина скрыла информацию о владельцах компании "Монолит", которая занимается строительным бизнесом в Санкт-Петербурге. Прошлый год закончился для предприятия убытком в 760 тыс. рублей.

Тем не менее в базе пока доступна информация о других компаниях супруги "повара Путина", в том числе о "Магазине купцов Елисеевых", расположенном в Санкт-Петербурге.

Как пишут журналисты, 52-летняя Любовь Пригожина по образованию химик-фармацевт. В браке с российским бизнесменом у них родились трое детей. В феврале-марте этого года США, Великобритания и Канада наложили на нее персональные санкции.

Напомним, сын Евгения Пригожина Павел предпочитает воевать в натовском обмундировании. Журналисты изучили его фотографии и пришли к выводу, что наследник российского бизнесмена носит американский шлем, британский тактический жилет и словацкие тактические ботинки.

В сентябре этого года Пригожин впервые признал, что основал "Группу Вагнера". До этого он всячески опровергал свою причастность к наемникам.