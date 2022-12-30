Зайці з кувалдами: Пригожин "оригінально" привітав росіян із Новим роком (фото)

Засновник "групи Вагнера" опублікував у соцмережах фото торта із зайцями, кувалдою та кейсом для скрипки, що символізує назву приватної військової кампанії.

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Російський підприємець та засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин привітав із Новим роком росіян у соцмережах, опублікувавши фото торта із зайцями та кувалдами.

"Ну привіт, 2023!", — Напис на торті.

[ + – ] Пригожин привітав підписників з Новим роком Фото: ВКонтакте

На торті з мастики також зліпили порожній кейс від скрипки, який, мабуть, має символізувати назву ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) присудив Євгену Пригожину звання "Корупціонер року — 2022" у номінації "організована злочинність та корупція". Головний редактор та один із засновників OCCRP Дрю Салліван заявив, що російський бізнесмен удостоївся згаданого звання завдяки своїй готовності "грабувати для Володимира Путіна і карати незгодних".

Раніше повідомлялося, що Пригожин висміяв прогнози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва на 2023 рік, назвавши їх "еротичними фантазіями". При цьому сам Пригожин відмовився розповідати журналістам про свої припущення щодо майбутнього року.