"Живий символ": Пригожина визнали "людиною року" у сфері злочинності та корупції

У Центрі дослідження корупції та організованої злочинності зазначили, що засновник "групи Вагнера" прославився готовністю грабувати для Володимира Путіна та карати незгодних.

Related video

Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) присудив російському підприємцю та засновнику військового угруповання "Вагнера" Євгену Пригожину звання "Корупціонер року — 2022" у номінації "організована злочинність та корупція". Про це повідомляється у пресрелізі OCCRP.

"Євген Пригожин цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії. Брудні гроші, первісне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом — усі похідні корупції, що схвалюються державою, об'єднуються в його постаті", — прокоментували "перемогу" Пригожина в організації.

Головний редактор та один із засновників OCCRP Дрю Салліван заявив, що російський бізнесмен удостоївся згаданого звання завдяки своїй готовності "грабувати для Володимира Путіна і карати незгодних".

Автори публікації згадали, що в юності Пригожин отримав тюремний термін за пограбування. Потім росіянин зміг створити ресторанний бізнес у 90-х, використовуючи у своїх цілях державні контракти. Через цю історію підприємця почали називати "кухарем Путіна". Крім того, "Агентство інтернет-досліджень", яке належить Пригожину, звинувачувалося в спробах вплинути на політику Сполучених Штатів.

У пресрелізі організації також вказують, що "група Вагнера" насправді не є приватною військовою організацією. За даними OCCRP, "група Вагнера" спирається на ЗС РФ. Вона була створена у 2014 році та брала участь в анексії Криму та у бойових діях на сході України.

"Пригожин — солдат корупції. Він за неї воює і вбиває. ПВК Вагнера — ще одне організоване злочинне угруповання, підконтрольне російському уряду", — сказав Салліван.

Зазначається, що Євген Пригожин набирає до лав "вагнерівців" ув'язнених із російських в'язниць, обіцяючи їм амністію. Також відомі випадки, коли за відмову вести бойові дії бійців "групи Вагнера" стратили.

"Пригожин уособлює новий тип переможця. Він не лідер нації, а корумпована особа, відповідальна за підбурювання до тероризму та серйозні порушення прав людини в рамках конфліктів у всьому світі", — вважає учасниця журі Луїза Шеллі.

Нагадаємо, що Євген Пригожин висміяв прогнози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва на 2023 рік, назвавши їх "еротичними фантазіями". При цьому сам Пригожин відмовився розповідати журналістам про свої припущення щодо майбутнього року.

Ще Фокус писав про те, що Євген Пригожин відкинув звинувачення представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі у постачанні зброї з КНДР до Росії. За словами Пригожина, "група Вагнера" купує багато американської зброї.