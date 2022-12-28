"Еротичні фантазії": Пригожин висміяв прогнози Медведєва на 2023 рік

За словами засновника "групи Вагнера", футуристичні гіпотези заступника голови Ради безпеки РФ можна порівняти з романами авторства російських письменників-фантастів Аркадія та Бориса Стругацьких.

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Російський бізнесмен і засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин назвав "еротичними фантазіями" прогнози на 2023 рік, які раніше озвучив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Інформація про це з'явилася на сторінці компанії "Конкорд" (Concord Management and Consulting входить до групи компаній Concord, яка наполовину належить Євгену Пригожину. Розташована в Санкт-Петербурзі, — ред.) в одній із російських соцмереж, яка заборонена в Україні.

Оцінку слів заступника голови Ради безпеки РФ Пригожина попросили дати журналісти, які брали в нього коментарі.

"Так, я ознайомився з "прогнозами" та не можу ніяк прокоментувати еротичні фантазії. Звичайно, будь-яка фантазія має місце. Але мені здається, що брати Стругацькі в цьому краще за мене розбираються", — сказав Пригожин.

Також засновника "групи Вагнера" попросили дати свої прогнози на наступний рік.

"Що стосується обстановки (на фронті в Україні, — ред.), я добре в неї занурений, але це мій маленький секрет", — коротко відповів Пригожин.

Які прогнози зробив Дмитро Медведєв на 2023 рік

Декількома днями раніше Дмитро Медведєв назвав 10 "футуристичних гіпотез" на 2023 рік.

Серед них підвищення ціни на нафту до $150 за барель і ціни газу до $5 тис. за 1 тис. куб. м, розпад Європейського союзу, захоплення Польщею та Угорщиною західних областей України та перемога Ілона Маска під час виборів президента США.

Хто такий Євген Пригожин

Пригожин — російський підприємець, олігарх, довірена особа президента Росії Володимира Путіна. Керівник і власник російської групи компаній "Конкорд", яка займається в тому числі й організацією харчування для високопосадовців у РФ.

У вересні 2022 року Пригожин уперше визнав свій зв'язок із "групою Вагнера" — групою військових найманців, яка приховано брала участь у різних збройних конфліктах на стороні Кремля.

Нагадаємо, 27 грудня Ілон Маск відповів на "футуристичні прогнози" Дмитра Медведєва. На думку колишнього президента Росії, наступного року Каліфорнія і Техас відокремляться від США, а на власника Twitter чекає перемога на виборах президента в низці штатів. Чиновник демонструє разючу відсутність знань про прогрес штучного інтелекту, зазначив мільярдер.

Фокус також писав, що 26 грудня Медведєв підбивав підсумки 2022 року, основним пунктом він поставив "денацифікацію" та відмінність Росії від цивілізованих країн.