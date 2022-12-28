"Эротические фантазии": Пригожин высмеял прогнозы Медведева на 2023 год

По словам основателя "группы Вагнера", футуристические гипотезы заместителя председателя Совбеза РФ можно сравнить с романами авторства российских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких.

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Российский бизнесмен и основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин назвал "эротическими фантазиями" прогнозы на 2023 год, которые ранее озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Информация об этом появилась на странице компании "Конкорд" (Concord Management and Consulting входит в группу компаний Concord, которая наполовину принадлежит Евгению Пригожину. Расположена в Санкт-Петербурге, — ред.) в одной из российских соцсетей, которая запрещена в Украине.

Оценку словам заместителя председателя Совбеза РФ Пригожина попросили дать журналисты, которые брали у него комментарии.

"Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются", — сказал Пригожин.

Также основателя "группы Вагнера" попросили дать свои прогнозы на будущий год.

"Что касается обстановки (на фронте в Украине, — ред.), я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет", — коротко ответил Пригожин.

Какие прогнозы сделал Дмитрий Медведев на 2023 год

Несколькими днями ранее Дмитрий Медведев назвал 10 "футуристических гипотез" на 2023 год.

Среди них — повышение цены на нефть до $ 150 за баррель и цены газа до $ 5 тыс. за 1 тыс. куб. м, распад Европейского союза, захват Польшей и Венгрией западных областей Украины и победа Илона Маска в ходе выборов президента США.

Кто такой Евгений Пригожин

Пригожин — российский предприниматель, олигарх, доверенное лицо президента России Владимира Путина. Руководитель и собственник российской группы компаний "Конкорд", которая занимается, в том числе и организацией питания для высокопоставленных лиц в РФ.

В сентябре 2022 года Пригожин впервые признал свою связь с "группой Вагнера" — группой военных наемников, которая скрыто участвовала в различных вооруженных конфликтах на стороне Кремля.

Напомним, 27 декабря Илон Маск ответил на "футуристические прогнозы" Дмитрия Медведева. По мнению бывшего президента России, в следующем году Калифорния и Техас отделятся от США, а владельца Twitter ждет победа на выборах президента в ряде штатов. Чиновник демонстрирует поразительное отсутствие знаний о прогрессе искусственного интеллекта, отметил миллиардер.

Фокус также писал, что 26 декабря Медведев подводил итоги 2022 года, основным пунктом он поставил "денацификацию" и отличия России от цивилизованных стран.