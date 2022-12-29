"Живой символ": Пригожина признали "человеком года" в сфере преступности и коррупции

В Центре исследования коррупции и организованной преступности отметили, что основатель "группы Вагнера" прославился готовностью грабить для Владимира Путина и наказывать несогласных.

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Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) присудил российскому предпринимателю и основатель военной группировки "Вагнера" Евгению Пригожину звание "Коррупционер года — 2022" в номинации "организованная преступность и коррупция". Об этом сообщается в пресс-релизе OCCRP.

"Евгений Пригожин в этом году стал живым символом самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре", — прокомментировали "победу" Пригожина в организации.

Главный редактор и один из основателей OCCRP Дрю Салливан заявил, что российский бизнесмен удостоился упомянутого звания благодаря своей готовности "грабить для Владимира Путина и карать несогласных".

Авторы публикации упомянули о том, что в юности Пригожин получил тюремный срок за ограбление. Затем россиянин смог создать ресторанный бизнес в 90-х, используя в своих целях государственные контракты. Из-за этой истории предпринимателя стали называть "поваром Путина". Кроме того, "Агентство интернет-исследований", принадлежащее Пригожину обвинялось в попытках повлиять на политику Соединенных Штатов.

В пресс-релизе организации также указывают на то, что "группа Вагнера" на самом деле не является частной военной организацией. По данным OCCRP, "группа Вагнера" опирается на ВС РФ. Она была создана в 2014 году и принимала участие в аннексии Крыма и в боевых действиях на востоке Украины.

"Пригожин — солдат коррупции. Он за нее воюет и убивает. ЧВК Вагнера — еще одна организованная преступная группировка, подконтрольная российскому правительству", — сказал Салливан.

Отмечается, что Евгений Пригожин набирает в ряды "вагнеровцев" заключенных из российских тюрем, обещая им амнистию. Также известны случаи, когда за отказ вести боевые действия бойцов "группы Вагнера" казнили.

"Пригожин олицетворяет новый тип победителя. Он не лидер нации, а коррумпированное лицо, ответственное за подстрекательство к терроризму и серьезные нарушения прав человека в рамках конфликтов по всему миру", — считает участница жюри Луиза Шелли.

Напомним, что Евгений Пригожин высмеял прогнозы зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав их "эротическими фантазиями". При этом сам Пригожин отказался рассказывать журналистам о своих предположениях касательно грядущего года.

Еще Фокус писал о том, что Евгений Пригожин отверг обвинения представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби в поставках оружия из КНДР в Россию. По словам Пригожина, "группа Вагнера" закупает много американского оружия.