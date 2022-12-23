Покупаем американское: Пригожин высказался о получении "группой Вагнера" оружия из КНДР

Основатель военной группировки сообщил, что намерен добиться снятия санкций США на закупку оружия для "группы Вагнера".

Related video

Российский предприниматель и основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что обвинения представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби в поставках оружия из КНДР в Россию не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена в Telegram.

"К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось", — прокомментировал ситуацию Пригожин.

Евгений Пригожин отметил, что для "группы Вагнера" закупается большое количество оружия, произведенного в Соединенных Штатах Америки. Он также поведал о намерении оспорить решение американских властей о введение санкций на приобретение технологий для "вагнеровцев".

"Вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК "Вагнер". Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми", — заявил предприниматель.

Пригожин подчеркнул, что покупка оружия для "группы Вагнера" происходила в рамках международных торговых правил.

Ранее в Британии отреагировали на новость о передаче Российской Федерации оружия из КНДР. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что данный инцидент является признаком отчаяния и изоляции России.

Фокус также писал о том, что Евгений Пригожин допустил возможность вступления в "Группу Вагнер" заключенных женщин. Бизнесмен считает, что осужденные россиянки могли бы исполнять функции диверсантов и снайперов.

Еще мы сообщали, что Евгений Пригожин побывал в колонии строгого режима, в которой пребывает российский оппозиционер Алексей Навальный. По словам Навального, Пригожин прилетел в колонию на вертолете, после чего всех заключенных собрали на стадионе.