Удар по "группе Вагнера": у Байдена рассказали о введении новых ограничений

Ранее США рассматривали возможность признания "группы Вагнера" террористической организацией.

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В Администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена намерены в течение суток принять меры по ограничению доступа "группы Вагнера" к разного рода технологиям. Об этом пишет международное новостное агентство Reuters.

Новые санкции США были обнародованы Администрацией президента в среду, 21 декабря. Они включают в себя запрет на экспорт технологий российской военной "группе Вагнера". Таким образом в США намереваются снизить уровень боеспособности вагнеровцев.

Сообщается, что в Вашингтоне собираются сделать невозможным получение "группой Вагнера" некоторых товаров. Речь идет об оборудовании, в котором используются американские технологии.

В ноябре 2022 года телеканал Bloomberg также сообщал о том, что США могут признать "группу Вагнера" террористической организацией. Журналисты утверждают, что подобные меры могли бы убавить влияние вагнеровцев на территории Украины и в африканских государствах.

"Действия против "группы Вагнера" ознаменовали бы собой новые усилия США по противодействию группировке, которая приобрела известность и влияние во всем мире, особенно после вторжения России в Украину 24 февраля", — сообщают источники Bloomberg.

Напомним, что основатель военной группировки "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о готовности принимать в свои ряды заключенных женщин. По словам Пригожина, осужденные россиянки могли бы стать полезными в качестве снайперов и диверсантов.

Фокус также писал о том, что Евгений Пригожин приехал в одну их российских колоний строгого режима, где отбывает наказание Алексей Навальный. По словам российского оппозиционера, Пригожин прилетел в колонию на вертолете, после чего всех заключенных собрали на стадионе.

Еще мы сообщали, что боевики из "группы Вагнера" могут обстрелять Беларусь, чтобы обвинить в этом украинские Вооруженные силы. Такого мнения придерживаются участники белорусского подполья.