Удар по "групі Вагнера": у Байдена розповіли про запровадження нових обмежень

Раніше США розглядали можливість визнання "групи Вагнера" терористичною організацією.

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В Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена мають намір протягом доби вжити заходів щодо обмеження доступу "групи Вагнера" до різноманітних технологій. Про це пише міжнародне агентство новин Reuters.

Нові санкції США оприлюднила Адміністрація президента в середу, 21 грудня. Вони включають заборону на експорт технологій російській військовій "групі Вагнера". Таким чином США мають намір знизити рівень боєздатності вагнерівців.

Повідомляється, що у Вашингтоні збираються унеможливити отримання "групою Вагнера" деяких товарів. Йдеться про обладнання, в якому використовуються американські технології.

У листопаді 2022 року телеканал Bloomberg також повідомляв про те, що США можуть визнати "групу Вагнера" терористичною організацією. Журналісти стверджують, що подібні заходи могли б зменшити вплив вагнерівців на території України та в африканських державах.

"Дії проти "групи Вагнера" ознаменували б собою нові зусилля США щодо протидії угрупованню, яке набуло популярності та впливу у всьому світі, особливо після вторгнення Росії в Україну 24 лютого", — повідомляють джерела Bloomberg.

Нагадаємо, що засновник військового угруповання "Вагнер" Євген Пригожин повідомив про готовність приймати до своїх лав ув'язнених жінок. За словами Пригожина, засуджені росіянки могли б стати корисними як снайпери та диверсанти.

Фокус також писав про те, що Євген Пригожин приїхав до однієї з російських колоній суворого режиму, де відбуває покарання Олексій Навальний. За словами російського опозиціонера, Пригожин прилетів до колонії на гелікоптері, після чого всіх ув'язнених зібрали на стадіоні.

Ще ми повідомляли, що бойовики з "групи Вагнера" можуть обстріляти Білорусь, щоб звинуватити у цьому українські Збройні сили. Такої думки дотримуються учасники білоруського підпілля.