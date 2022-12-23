Купуємо американське: Пригожин висловився про отримання "групою Вагнера" зброї з КНДР

Засновник військового угруповання заявив, що має намір домогтися зняття санкцій США на закупівлю зброї для "групи Вагнера".

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Російський підприємець та засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що звинувачення представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі у постачанні зброї з КНДР до Росії не відповідають дійсності. Про це повідомляє прес-служба бізнесмена у Telegram.

"На жаль, пан Кірбі робить досить багато заяв, що ґрунтуються на домислах. Всім відомо, що Північна Корея вже давно не постачає жодних озброєнь до Російської Федерації. І таких спроб навіть не робилося", — прокоментував ситуацію Пригожин.

Євген Пригожин також зазначив, що для "групи Вагнера" закуповується велика кількість зброї, виготовленої у Сполучених Штатах Америки. Він також заявив про намір оскаржити рішення американської влади щодо запровадження санкцій на придбання технологій для "вагнерівців".

"Найімовірніше, мої юристи будуть активно залучені до процесу зняття санкцій США на постачання зброї ПВК "Вагнер". Ми вважаємо ці обмеження абсолютно несправедливими", — заявив підприємець.

Пригожин наголосив, що купівля зброї для "грапи Вагнера" відбувалася в рамках міжнародних торгових правил.

Раніше в Британії відреагували на новину про передачу Російської Федерації зброї з КНДР. Глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі вважає, що цей інцидент є ознакою розпачу та ізоляції Росії.

Фокус також писав про те, що Євген Пригожин допустив можливість вступу до "Групи Вагнер" ув'язнених жінок. Бізнесмен вважає, що засуджені росіянки могли б виконувати функції диверсантів та снайперів.

Ще ми повідомляли, що Євген Пригожин побував у колонії суворого режиму, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний. За словами Навального, Пригожин прилетів до колонії на гелікоптері, після чого всіх ув'язнених зібрали на стадіоні.