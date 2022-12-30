Зайцы с кувалдами: Пригожин "оригинально" поздравил россиян с Новым годом (фото)

Основатель "группы Вагнера" опубликовал в соцсетях фото торта с зайцами, кувалдой и кейсом для скрипки, который символизирует название частной военной кампании.

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Российский предприниматель и основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин поздравил с Новым годом россиян в соцсетях, опубликовав в фото торта с зайцами и кувалдами.

"Ну здравствуй, 2023!", — гласит надпись на торте.

[ + – ] Пригожин поздравил подписчиков с Новым годом Фото: ВКонтакте

На торте из мастики также слепили пустой кейс от скрипки, который, по всей видимости, должен символизировать название ЧВК "Вагнер".

Напомним, проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) присудил Евгению Пригожину звание "Коррупционер года — 2022" в номинации "организованная преступность и коррупция". Главный редактор и один из основателей OCCRP Дрю Салливан заявил, что российский бизнесмен удостоился упомянутого звания благодаря своей готовности "грабить для Владимира Путина и карать несогласных".

Ранее сообщалось, что Пригожин высмеял прогнозы зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав их "эротическими фантазиями". При этом сам Пригожин отказался рассказывать журналистам о своих предположениях касательно грядущего года.