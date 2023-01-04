Пригожин хоче перекласти на Міноборони РФ провину за провали "вагнерівців" під Бахмутом, — ISW

"Кухар Путіна", як вважають американські аналітики, в межах інформаційної кампанії намагається виправдати відсутність просування найманців та звинуватити у всіх невдачах військове керівництво Росії.

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Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин спробує зробити Міністерство оборони РФ винним за воєнні провали найманців у районі Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни ISW від 3 січня.

У документі аналітики нагадують, що декількома днями раніше Євген Пригожин дав інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, в якому визнав, що "Група Вагнера" не може досягти успіху на Бахмутському напрямку.

"Кухар Путіна" виправдовувався, що найманцям не вдається захопити прифронтове місто нібито через "500 ліній оборони", які збудовані українськими військовослужбовцями для захисту населеного пункту. Як зазначають в ISW, це перший публічний випадок, коли Євген Пригожин визнав, що "Група Вагнера" не досягла жодних успіхів у районі Бахмута.

У цьому контексті аналітики наводять протилежну грудневу заяву "вагнерівців", які заявляли, що вони нібито змогли просунутися у напрямку прифронтового міста без допомоги регулярних військ РФ.

"Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб звинуватити в невдачі "групи Вагнера" при взятті Бахмута Міноборони РФ або російський ВПК. Найманці заявили Пригожину, що вони не змогли прорватися через українські лінії в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, 100 мм снарядів. Ця заява спрямована на те, щоб зняти з "Групи Вагнера" та Пригожина особисту відповідальність, пояснивши їхню невдачу у захопленні Бахмута проблема розподілу ресурсів", — додали аналітики у своєму звіті.

[ + – ] Євген Пригожин виправдався, чому "Група Вагнера" не може захопити Бахмут

Зазначимо, що власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин у новорічну ніч відвідав морг, переповнений трупами російських окупантів. "Кухар Путіна" спостерігав, як "вагнерівці" вивантажували мішки з тілами солдатів і жартував, що у деяких загарбників "закінчився контракт".

Напередодні Нового року аналітики ISW стверджували, що "Група Вагнера" втрачає наступальний потенціал під Бахмутом.