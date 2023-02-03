Україні почали постачати танки після відмови від "миру в обмін на 20% території", — ЗМІ

За даними швейцарсько-німецького видання NZZ, голова ЦРУ Вільям Бернс пропонував Україні мир в обмін на територіальні поступки, але такий план не підтримали навіть у Кремлі. Згодом з боку Білого дому з'явилося спростування переговорів, які нібито мали місце.

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Представники країн антипутінської коаліції могли надати Україні танки на фоні відмовив і Києва, і Москви від запропонованого "мирного плану", який передбачає припинення бойових зіткнень в Україні в обмін на частину українських територій. Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung із посиланням на джерела в уряді Німеччини.

За інформацією журналістів, у середині січня президент США Джо Байден доручив голові ЦРУ Вільяму Бернсу з'ясувати, чи готові Україна і РФ до мирних переговорів.

Повідомляється, що Байден не хотів, щоб війна в Україні затягувалася, і Бернс від його імені запропонував Києву розглянути можливість територіальних поступок заради миру, згадувалося про 20% площі України, а це приблизно весь Донбас.

Однак і Київ, і Москва запропонований план відкинули. Перші не хотіли розділяти територію країни, другі вважають, що в довгостроковій перспективі так чи інакше виграють війну і захоплять більше земель.

Повідомляється, що саме після невдалої спроби дипломатії глава Білого дому Джо Байден схвалив постачання бойових танків Abrams Україні, а Берлін, у свою чергу, дозволив передачу німецьких танків Leopard 2 з третіх країн і анонсував постачання важкої бронетехніки зі складів Бундесверу.

Однак згодом у США виступили зі спростуванням повідомлень, опублікованих німецько-швейцарським виданням NZZ.

Заступник прессекретаря Білого дому Шон Давіт назвав ці відомості "неточними" і сказав, що ЦРУ це можуть підтвердити.

Раніше Фокус повідомляв, що у січні директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідував Україну, де провів розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він попередив, що згодом із отриманням допомоги від США та інших західних країн можуть виникнути складнощі.

Нагадаємо, що через неминучий наступ російських військ у США вважають, що українським силам доведеться залишити Бахмут, повідомляє Bloomberg.