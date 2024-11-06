ЦРУ володіє технологією "вимкнення" великих кораблів: що відомо про секретну систему

Ця технологія, як зазначили експерти, здатна створювати невидимі імпульси, які впливають на електроніку корабля, що призводить до його зупинки без завдання шкоди екіпажу.

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Центральне розвідувальне управління США має у своєму арсеналі таємничу систему, здатну "потайки й без ненасилля" виводити з ладу кораблі, включно з великими суднами, такими як танкери. Про це повідомляє портал The War Zone.

Автори матеріалу звернули увагу на розслідування, опубліковане журналом Wired, де систему розглядали для використання в період президентства Дональда Трампа як захід проти танкерів, які перевозять нафту між Венесуелою і Кубою. Ця ініціатива була частиною спроб підірвати режим Ніколаса Мадуро і його підтримку з боку Куби, яка залежить від постачання венесуельської нафти.

У статті згадується, що ЦРУ відмовилося від використання системи в цьому регіоні, пославшись на те, що в агентства є лише один лише зразок, який розташований в іншій півкулі. Ця обставина, як вважають експерти, свідчить про високу секретність і потенційну специфіку застосування цієї технології.

Можливі технології та принципи роботи

Хоча деталі роботи системи залишаються засекреченими, передбачається, що вона може використовувати мікрохвильову енергію високої потужності. Такі системи здатні порушувати роботу електроніки, відключаючи навігаційні системи, засоби зв'язку та інші важливі вузли, що призводить до зупинки судна без завдання шкоди екіпажу.

Ця технологія, як зазначається, здатна створювати невидимі імпульси, які впливають на електроніку безпосередньо через антени або опосередковано через слабкі місця в конструкції корабля.

"Незалежно від конкретного способу функціонування, неважко зрозуміти, що прихований і менш смертоносний потенціал зупинки кораблів був би вельми привабливим", — підкреслили оглядачі.

Річ у тім, що така система може бути вкрай корисною для операцій з відвідування, висадки, обшуку і захоплення кораблів (VBSS), полегшуючи роботу оперативній команді.

Але більш важливим залишається питання, наскільки ефективною є ця система проти військових кораблів, з огляду на їхні можливості в галузі РЕБ. Іншими словами, чи володіє технологія такими можливостями, які ігнорують захисні системи військових кораблів.

"Під час використання проти військових суден йдеться про те, щоб вивести корабель з ладу або, принаймні, зупинити його рух і зробити його більш уразливим, не зробивши жодного пострілу", — пише видання.

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Нагадаємо, журналісти The Times у своєму матеріалі дали оцінку американо-китайським відносинам. Зазначалося, що якщо КНР виконає свої погрози і все-таки нападе на Тайвань, Штати змушені будуть втрутитися.