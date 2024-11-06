ЦРУ обладает технологией "выключения" крупных кораблей: что известно о секретной системе

Данная технология, как отметили эксперты, способна создавать невидимые импульсы, которые влияют на электронику корабля, что приводит к его остановке без нанесения вреда экипажу.

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Центральное разведывательное управление США имеет в своем арсенале таинственную систему, способную "скрытно и ненасильственно" выводить из строя корабли, включая крупные суда, такие как танкеры. Об этом сообщает портал The War Zone.

Авторы материала обратили внимание на расследование, опубликованное журналом Wired, где система рассматривалась для использования в период президентства Дональда Трампа в качестве меры против танкеров, перевозящих нефть между Венесуэлой и Кубой. Данная инициатива была частью попыток подорвать режим Николаса Мадуро и его поддержку со стороны Кубы, которая зависит от поставок венесуэльской нефти.

В статье упоминается, что ЦРУ отказалось от использования системы в этом регионе, сославшись на то, что у агентства имеется лишь один лишь образец, который расположен в другом полушарии. Это обстоятельство, как считают эксперты, свидетельствует о высокой секретности и потенциальной специфике применения этой технологии.

Возможные технологии и принципы работы

Хотя детали работы системы остаются засекреченными, предполагается, что она может использовать микроволновую энергию высокой мощности. Такие системы способны нарушать работу электроники, отключая навигационные системы, средства связи и другие важные узлы, что приводит к остановке судна без нанесения вреда экипажу.

Данная технология, как отмечается, способна создавать невидимые импульсы, которые влияют на электронику напрямую через антенны или косвенно через слабые места в конструкции корабля.

"Независимо от конкретного способа функционирования, нетрудно понять, что скрытый и менее смертоносный потенциал остановки кораблей был бы весьма привлекательным", — подчеркнули обозреватели.

Дело в том, что такая система может быть крайне полезна для операций по посещению, высадке, обыску и захвату кораблей (VBSS), облегчая работу оперативной команде.

Но более важным остается вопрос, как эффективна данная система против военных кораблей, учитывая их возможности в области РЭБ. Иными словами, обладает ли технология такими возможностями, которые игнорируют защитные системы военных кораблей.

"При использовании против военных судов речь идет о том, чтобы вывести корабль из строя или, по крайней мере, остановить его движение и сделать его более уязвимым, не сделав ни одного выстрела", — пишет издание.

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Напомним, журналисты The Times в своем материале дали оценку американо-китайским отношениям. Отмечалось, что если КНР исполнит свои угрозы и все-таки нападет на Тайвань, Штаты вынуждены будут вмешаться.