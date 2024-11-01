Армия США заказала разработку мощных УФ-С лазеров: как их будут использовать

Ожидается, что новое лазерное устройство будет использоваться для связи, выявления химического или биологического оружия, а также для гражданских целей.

Related video

Исследовательская лаборатория армии США по развитию боевых возможностей выделила Университету Центральной Флориды (UCF) грант в размере 1 млн долларов США на разработку полупроводникового ультрафиолетового лазера для оборонных и гражданских целей. Об этом говорится в пресс-релизе UCF, опубликованном на портале EurekAlert.

Сообщается, что лазерное устройство будет работать на длине волны ультрафиолетового спектра С (UVC), которая является самой короткой из всех форм УФ-излучения.

"У UVC самая короткая длина волны и самая высокая энергия. Причина, по которой он полезен, заключается в том, что, в отличие от более длинных волн, он не проникает глубоко в кожу, но обеспечивает дезинфекцию и защиту от вирусов", — объяснил исследователь из UCF Лиланд Нордин.

Перед Лиландом Нордином стоит задача по созданию лазера UVC, который сможет работать не менее 10 000 часов. Современные ультрафиолетовые лазеры имеют ограниченный срок службы и могут работать в лучшем случае один час. Чтобы оптимизировать производительность лазера ученый намерен использовать ряд новых подходов.

Важно

Будущее уже наступило: армия США получит новое микроволновое оружие против БПЛА

В пресс-релизе сказано, что Армия США сможет использовать эти лазеры для связи вне зоны прямой видимости, а также для обнаружения химического или биологического оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, технология может быть полезна для удаления вирусов с поверхностей и стерилизации воды. Ее можно применять в больницах, очистных сооружениях и даже частных домах.

"Представьте, что эта технология связана с технологией умного дома. Вы можете нажать кнопку, и пока вас нет дома, технология может продезинфицировать комнату за вас", — отметил Лиланд Нордин.

Напомним, в США вскоре начнется строительство нового исследовательского комплекса, где разместят модернизированную версию сверхмощного лазера, разработанного в Университете штата Колорадо, в сочетании с двумя новыми лазерами, предоставленными Marvel Fusion.

Также сообщалось, что ученые достигли значительного прогресса в "зажигании" термоядерного синтеза, используя 192 лазера, крошечный золотой цилиндр, алмазную капсулу с дейтерием и тритием, копируя те условия, которые есть на Солнце.