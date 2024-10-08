Необычный способ добычи энергии: алмазная сфера с ядерным двигателем и лазерным "обстрелом"

Термоядерный синтез может изменить производство электроэнергии, снизив зависимость от ископаемого топлива, а также уменьшив экологические последствия.

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Ученые NIF достигли значительного прогресса в "зажигании" термоядерного синтеза, используя 192 лазера, крошечный золотой цилиндр, алмазную капсулу с дейтерием и тритием, копируя те условия, которые есть на Солнце. Об этом пишет издание ecoticias.com.

Термоядерный синтез может изменить производство электроэнергии, снизив зависимость от ископаемого топлива, а также уменьшив экологические последствия.

Прорыв в термоядерном синтезе NIF знаменует собой новый период в сфере чистой энергии. Открытие, сделанное учеными, символизирует изменение модели в сегменте ядерной энергетики, пишет СМИ. Развитие новаторских технологий, которые используют лазеры вместе с ценными металлами для активации процедуры термоядерного синтеза, открывает новый потенциал для производства более чистой электроэнергии.

Поскольку мир борется с насущной необходимостью отказаться от ископаемого топлива, этот прогресс демонстрирует способность ядерного синтеза как практического решения для удовлетворения потребностей в энергии растущего населения при одновременном снижении эффекта сохранения. Более того, последнее достижение NIF вызвало возобновление интереса, а также финансирование в области термоядерной энергетики. Правительство США вместе с частным сектором в настоящее время направляют ресурсы на изучение и разработку методов выявления чистых источников энергии.

Термоядерный синтез обещает практически неограниченную мощность без угроз безопасности, а также без проблем утилизации отходов. Он является одним из способов решения проблемы изменения климата. Эксперименты, проводимые с декабря 2022 года, продемонстрировали практичность термоядерного синтеза и дали надежду на создание надежного источника энергии. Но пока говорить о рентабельности термоядерных электростанций рано, по разным оценкам, от пяти лет до нескольких десятилетий может пройти прежде, чем их признают рентабельными.

Ранее мы сообщали, что энергия "под землей" обеспечивает 70% потребностей целой страны. Геотермальная энергия питает дома, промышленность и туристические места в Исландии, однако есть некоторые трудности.