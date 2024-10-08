Незвичайний спосіб видобутку енергії: алмазна сфера з ядерним двигуном і лазерним "обстрілом"

Термоядерний синтез може змінити виробництво електроенергії, знизивши залежність від викопного палива, а також зменшивши екологічні наслідки.

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Науковці NIF досягли значного прогресу в "запалюванні" термоядерного синтезу, використовуючи 192 лазери, крихітний золотий циліндр, алмазну капсулу з дейтерієм і тритієм, копіюючи ті умови, які є на Сонці. Про це пише видання ecoticias.com.

Термоядерний синтез може змінити виробництво електроенергії, знизивши залежність від викопного палива, а також зменшивши екологічні наслідки.

Прорив у термоядерному синтезі NIF знаменує собою новий період у сфері чистої енергії. Відкриття, зроблене вченими, символізує зміну моделі в сегменті ядерної енергетики, пише ЗМІ. Розвиток новаторських технологій, які використовують лазери разом із цінними металами для активації процедури термоядерного синтезу, відкриває новий потенціал для виробництва більш чистої електроенергії.

Оскільки світ бореться з нагальною необхідністю відмовитися від викопного палива, цей прогрес демонструє спроможність ядерного синтезу як практичного рішення для задоволення потреб в енергії населення, яке зростає, при одночасному зниженні ефекту збереження. Ба більше, останнє досягнення NIF викликало відновлення інтересу, а також фінансування в галузі термоядерної енергетики. Уряд США разом із приватним сектором наразі спрямовують ресурси на вивчення і розробку методів виявлення чистих джерел енергії.

Термоядерний синтез обіцяє практично необмежену потужність без загроз безпеці, а також без проблем утилізації відходів. Він є одним зі способів вирішення проблеми зміни клімату. Експерименти, що проводяться з грудня 2022 року, продемонстрували практичність термоядерного синтезу і дали надію на створення надійного джерела енергії. Але поки що говорити про рентабельність термоядерних електростанцій зарано, за різними оцінками, від п'яти років до кількох десятиліть може минути, перш ніж їх визнають рентабельними.

Раніше ми повідомляли, що енергія "під землею" забезпечує 70% потреб цілої країни. Геотермальна енергія живить будинки, промисловість і туристичні місця в Ісландії, проте є деякі труднощі.