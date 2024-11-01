Армія США замовила розробку потужних УФ-С лазерів: як їх використовуватимуть

Очікується, що новий лазерний пристрій використовуватимуть для зв'язку, виявлення хімічної або біологічної зброї, а також для цивільних цілей.

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Дослідницька лабораторія армії США з розвитку бойових можливостей виділила Університету Центральної Флориди (UCF) грант у розмірі 1 млн доларів США на розробку напівпровідникового ультрафіолетового лазера для оборонних і цивільних цілей. Про це йдеться у пресрелізі UCF, опублікованому на порталі EurekAlert.

Повідомляється, що лазерний пристрій працюватиме на довжині хвилі ультрафіолетового спектра С (UVC), яка є найкоротшою з усіх форм УФ-випромінювання.

"У UVC найкоротша довжина хвилі та найвища енергія. Причина, через яку він корисний, полягає в тому, що, на відміну від довших хвиль, він не проникає глибоко в шкіру, але забезпечує дезінфекцію і захист від вірусів", — пояснив дослідник з UCF Ліланд Нордін.

Перед Ліландом Нордіном стоїть завдання зі створення лазера UVC, який зможе працювати не менше 10 000 годин. Сучасні ультрафіолетові лазери мають обмежений термін служби і можуть працювати в кращому разі одну годину. Щоб оптимізувати продуктивність лазера вчений має намір використовувати низку нових підходів.

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У пресрелізі сказано, що Армія США зможе використовувати ці лазери для зв'язку поза зоною прямої видимості, а також для виявлення хімічної або біологічної зброї та вибухових речовин. Крім того, технологія може бути корисною для видалення вірусів із поверхонь і стерилізації води. Її можна застосовувати в лікарнях, очисних спорудах і навіть приватних будинках.

"Уявіть, що ця технологія пов'язана з технологією розумного будинку. Ви можете натиснути кнопку, і поки вас немає вдома, технологія може продезінфікувати кімнату за вас", — зазначив Ліланд Нордін.

Нагадаємо, у США незабаром розпочнеться будівництво нового дослідницького комплексу, де розмістять модернізовану версію надпотужного лазера, розробленого в Університеті штату Колорадо, у поєднанні з двома новими лазерами, наданими Marvel Fusion.

Також повідомлялося, що вчені досягли значного прогресу в "запалюванні" термоядерного синтезу, використовуючи 192 лазери, крихітний золотий циліндр, алмазну капсулу з дейтерієм і тритієм, копіюючи ті умови, які є на Сонці.