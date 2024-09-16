Більшість українців проти обміну територій на мир через можливий держпереворот, — The WP

На думку голови військової адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша, відмовитись від Донбасу буде "дурною помилкою" урезонити Москву, в яку він не вірить. Раніше президент України Володимир Зеленський називав умови для проведення референдуму щодо територій нашої країни.

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Будь-яка угода "земля в обмін на мир" призведе до державного перевороту. Таку ідею просуватимуть ті, хто сидить в мирних містах, пише The Washington Post з посиланням на українського військову медикиню, яка знаходиться на Покровському напрямку.

"Відбудеться державний переворот, бо цю ідею просуватимуть ті, хто сидить у мирних містах. … Ніхто тут не підтримає її — ця земля тепер полита нашою кров'ю", — зазначила 23-річна медикиня Вероніка, яка була змушена тікати з окупованого Донецька до Слов'янська.

Видання зазначає, що така угода, радше за все, вирішить долю Донбасу. Однак згідно опитувань українці не готові до такого розвитку подій. Особливо проти цього військові, які борються за цю землю останні 10 років.

Так, голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш зазначив, що підписання мирної угоди з відмовою від Донбасу було б "дурною помилкою" урезонити Москву. Він додав, що не вірить в такий розвиток подій.

"Більшість людей сподіваються, що ми повернемося до Авдіївки. Вони готові жити у наметах та відновлювати це місто", — зазначив Віталій Барабаш.

Нагадаємо, раніше голова ЦРУ Вільям Бернс пропонував Києву розглянути можливість територіальних поступок заради миру, згадувалося про 20% площі України, а це приблизно весь Донбас. Однак тоді абсолютна більшість населення – 80% — вважала такі поступки неприпустимими.

Нагадаємо, 14 вересня німецьке видання Bild написало, що президент Володимир Зеленський під час візиту до США може заявити про готовність погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту і таким чином тимчасово заморозити ситуацію.

Згодом стало відомо про наміри українського голови держави представити президенту США Джо Байдену свій план перемоги з чотирьох ключових пунктів та одного додаткового. Документом Володимир Зеленський планує поділитись й із кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, а також з Конгресом США, щоб таким чином забезпечити прозорість та підтримку міжнародних партнерів.

Також варто нагадати, що наприкінці липня президент Володимир Зеленський прокоментував можливе дипломатичне врегулювання війни і назвав умови для проведення референдуму щодо українських територій.