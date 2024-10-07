"Йдуть за раніше поставленими планами": після Вугледара ЗС РФ тиснуть у 4 районах (карта)

Аналітик Сергій Згурець повідомив, що Покровський напрямок залишається пріоритетним для Кремля. Ворог використовує перевагу у живій силі та намагається тиснути з флангів.

Related video

Після окупації Вугледара ЗС РФ активізувались на північ до Курахового. Лінія оборони проходить в районі Богоявленки. Про це у коментарі "Еспресо" 7 жовтня розповів директор Defense Express Сергій Згурець.

"Логіка дій противника не змінюється, Покровський напрямок залишається для нього пріоритетним", — зазначив він.

Експерт припустив, що центром бойових дій стане район Богоявленки. Окрім того, російські окупанти намагаються просуватися в напрямку Курахівки, щоб забезпечити тиск на Курахове з півдня. У районі Селидового ворог здійснює спроби ударів з флангів, але безрезультатно.

"Бачимо, що ворог, використовуючи перевагу у живій силі, йде за раніше поставленими планами", — наголосив Згурець.

З його слів, коли ЗС РФ намагалися оточити Вугледар з флангів, то окупанти пробували обійти місто з заходу через Пречистівку. Нині зусилля ворога там розвиваються вже в бік Золотої Ниви.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Це якраз спроба здійснювати просування вздовж Запорізького фронту, створювати умови для накопичення сил, щоб іти далі на відсікання одного з наших угруповань", — пояснив експерт.

Він повідомив, що загалом окупанти діють по всій лінії фронту, намагаючись ускладнити перекидання резервів для Сил оборони.

"Ворог буде зосереджуватися насамперед на спробах захопити Курахове, потім — просуватися до Покровська, якщо для цього будуть у нього створені передумови", — спрогнозував Згурець.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що з жовтня 2023 року ЗС РФ втратили на Покровському напрямку щонайменше п'ять дивізій броньованих машин та танків.

Аналітики DeepState 7 жовтня повідомили, що російським загарбникам вдалося окупувати Красногорівку та просунутись у Цукуриному на Донеччині.