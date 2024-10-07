ЗС РФ брешуть про нову "перемогу" на фронті та втратили колону техніки: деталі від бійців

На Запорізькому напрямку ворог спробував зайняти Кам’янське, але окупантів "розібрали на запчастини". На Покровському напрямку росіяни були вибиті на нижчі позиції та пробираються до траси.

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Українські військовослужбовці розповіли про ситуацію на декількох напрямках фронту станом на 7 жовтня. Фокус зібрав усе, що відомо.

Курахівський напрямок

Військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що зранку ЗС РФ відправили колону техніки пристріляною артилерією дорогою. Сили оборони знищили 10 одиниць російської техніки.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" уточнив, що метою штурму були позиції 46-ї окремої аеромобільної бригади.

"Хлопці розвалили цю колону у шикарній взаємодії артилерії та FPV-дронів. Такий ранок", — зазначив військовий.

Запорізький напрямок

У мелітопольському партизанському загоні генерала Черешні повідомили, що ворожі джерела намагаються переконати росіян у захопленні села Кам’янське у Васильківському районі Запорізької області. Однак окупанти насправді зазнали невдачі, і інформація ця — неправдива.

"Був захід групи противника. Наразі розібрані на запчастини", — розповіли партизани.

Згаданий населений пункт на мапі бойових дій Фото: Deep State

Покровський напрямок

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що вдалося трохи відкинути ЗС РФ з крайніх будинків села Лисівка та "відправити назад до посадки нижче". Ворог намагається повернути позиції, але атаки відбивають.

"На захід від Новогродівки після контролю ворогом очисних, вони просунулися поряд у посадку та пробираються до траси на північ від Селидового", — зазначив військовий.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, журналісти The Times розповіли про новий підхід Сил оборони, який лишив Росію переваги розвідувальних дронів у небі над фронтом.

Керівник Defense Express Сергій Згурець розповів, на яких чотирьох ділянках фронту активізувались російські окупанти після захоплення Вугледара.