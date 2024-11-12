У Польщі перші добровольці з "Українського легіону" підписали контракти із ЗСУ: скільки подано заявок

Після підписання контрактів із ЗСУ військовослужбовців "Українського легіону" направлять на один із полігонів неподалік Любліна для проведення вишколу. Навчання вестимуть інструктори з країн НАТО.

У польському місті Любліні, на базі рекрутингового центру при Генеральному консульстві України, перша група добровольців "Українського легіону" офіційно уклала контракти зі Збройними силами України. Про це повідомляє "Укрінформ", у вівторок, 12 листопада.

Керівник рекрутингового центру запросив кожного добровольця по черзі підписати контракт, із яким вони ознайомилися заздалегідь.

За словами представника центру Петра Горкуші, на сьогодні заявки на вступ до "Українського легіону" подали вже понад 600 осіб.

"Український легіон": що відомо

Цей добровольчий підрозділ ЗСУ створено в межах безпекової угоди, яку в липні підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві. Одним із ключових пунктів цієї угоди є організація підготовки українських військових підрозділів на території Польщі.

Після підписання контрактів добровольців направлять на полігон поблизу Любліна для проходження базового навчання за стандартами НАТО. Навчальний курс триватиме 35 днів під керівництвом інструкторів з країн-членів Альянсу. Для тих, хто потребуватиме додаткового вишколу за спеціалізацією, передбачено подальшу підготовку в інших місцях.

Добровольці мають можливість підписати контракт на три роки або до завершення особливого періоду.

За домовленістю сторін, Україна забезпечує учасників Легіону військовою формою та медикаментами, тоді як Польща надає інфраструктуру, техніку та озброєння для навчання. Питання про повне оснащення підрозділу польською технікою й озброєнням для його подальшого відрядження до України все ще перебуває на стадії обговорення.

Нагадаємо, 3 жовтня Міноборони повідомило про початок прийому документів у Польщі від громадян України, які висловили бажання вступити до лав Сил оборони в "Український легіон".

Уряд Чехії стежить за формуванням "Українського легіону" в Польщі та розглядає можливість участі в цьому проєкті.